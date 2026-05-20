El Salón de Baile de la Casa Blanca contará con un sistema de drones de ataque montado en su techo

Además de figurar como un recinto para recibir a personajes importantes, el Salón de Baile de la Casa Blanca contará con un sistema de drones de ataque para resguardar la seguridad del presidente de la nación.

Durante un acercamiento con representantes de algunos medios informativos, Donald Trump les mostró el avance de la construcción del Salón de Baile prometido desde el año pasado.

Aun cuando en un inicio el mandatario de 79 años estableció un costo estimado de $200 dólares para desarrollar el proyecto, dinero que provendría de donaciones de grupos empresariales, ahora todo apunta a que concretarlo podría superar el doble de esa cantidad.

Y es que la demolición del ala este de la Casa Blanca permitirá crear una auténtica fortalece incluso más grande que el inmueble habitado por el presidente y su familia.

“Este es un escudo que protege todo lo que hay dentro, todo lo que está encima. Será el edificio más seguro jamás construido”, anticipó el magnate neoyorquino.

La idea del político conservador es que el complejo tenga seis pisos de profundidad e incluya un hospital militar, instalaciones de investigación y salas de reuniones.

La Casa Blanca será rebasada por el tamaño que tendrá el complejo ligado al Salón de Baile en construcción. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Entre sus innovaciones de la construcción figura el “acero impenetrable” que formará parte de su estructura y las cerca de cuatro pulgadas de grosor que tendrán los cristales de sus ventanas.

Otro punto a destacar es que su techo funcionará como puerto para drones de ataque pensados en proteger no sólo a las personas que estén en la Casa Blanca, sino a gran parte de la población que vive en Washington, D.C.

“El techo está conectado con la planta baja; la planta baja está conectada con el techo. El techo también llega hasta el sótano. Todo está conectado. Entrelazado: ascensores, calefacción, aire acondicionado. Es un solo edificio. Por eso intentamos explicar que se trata de un edificio perfectamente integrado”, expuso Trump.

Y para tratar de despejar la inquietud sobre quién terminará por absorber el costo de la colosal obra, el neoyorquino insistió en que será un regalo para todos los estadounidenses.

“Todo esto lo pagué yo mismo. Y sigo escuchando que no es así. Estamos haciendo un regalo. Esto es un regalo. Esto no lo pagarán los contribuyentes. Más que un regalo. Va a ser uno de los edificios más hermosos que jamás se hayan construido en el país o en Washington, D.C.”, puntualizó.

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