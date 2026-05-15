Trump revela la fecha tentativa para la inauguración del Salón de Baile de la Casa Blanca

A pesar de la oposición generada hacia su faustoso proyecto, el presidente Donald Trump reveló la fecha tentativa en que pretende inaugurar el Salón de Baile de la Casa Blanca.

Desde marzo del año pasado, el republicano de 79 años anticipó que contemplaba modificar el aspecto de la residencia oficial con la construcción de un salón de baile muy al estilo de su mansión en Mar-a-Lago, Florida.

A partir de ese momento, Trump fue dándole más forma a su proyecto hasta ordenar su edificación en agosto, cuando indicó que el salón de baile implicaría una inversión de $200 millones de dólares, pues constaría de 90,000 pies cuadrados tomados del Ala Este de la Casa Blanca.

Sin embargo, la magnitud del proyecto escaló y, en menos de un año, se habla que su costo podría duplicarse incluso dejando abierta la posibilidad de que sea cubierto con dinero de los contribuyentes, lo cual nunca se planteó, pues la idea inicial era conseguir los recursos necesarios a partir de donaciones de compañías privadas.

Al margen de esto, un grupo de defensores del patrimonio histórico y arquitectónico, así como algunos expertos en ética gubernamental se han manifestado en contra de las modificaciones realizadas en la Casa Blanca, las cuales implicaron que se derribara el Ala Este del inmueble.

Se contempla que los gastos para la construcción del Salón de Baile en la Casa Blanca podrían ser absorbidos por los contribuyentes y no por la iniciativa privada como se había dicho. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Bajo el argumento de que los planos no habían sido sometidos a consulta pública, el National Trust for Historic Preservation presentó una demanda para detener la construcción.

La obra tampoco cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC), situación que obligó a un juez federal a dictar un fallo para bloquear temporalmente las excavaciones y la construcción.

No obstante, Trump y su equipo legal han sorteado estos inconvenientes sin dejar de justificar la necesidad de contar con un recinto majestuoso donde se pueda recibir a numerosas delegaciones internacionales bajo un estricto control de seguridad.

Siguiendo con su plan trasado, el magnate neoyorquino publicó un mensaje en la plataforma Truth Social dejando en claro que, sobre la recta de su segundo mandato, el Salón de Baile de la Casa Blanca estará listo para llevar a cabo eventos magnos.

“¡China tiene un salón de baile, y Estados Unidos también debería tenerlo! Está en construcción, adelantado al cronograma, y será la mejor instalación de su tipo en todo Estados Unidos. Gracias por todo el apoyo que he recibido para poner en marcha este proyecto. La inauguración está prevista para septiembre de 2028”, escribió.

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