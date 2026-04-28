Trump aprovecha tiroteo en cena de corresponsales para empujar su salón de bailes en la Casa Blanca

La misma noche del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump no abordó un posible aumento en la regulación de armas, sino la necesidad de financiar el salón de eventos en la Casa Blanca.

“Debo decir que no es un edificio particularmente seguro”, dijo Trump sobre el hotel Hilton Washington. “No quería decirlo, pero por eso necesitamos todas las características que estamos planeando para la Casa Blanca. Es una sala más grande y mucho más segura; es a prueba de drones y tiene vidrio antibalas. Necesitamos el salón de baile. Por eso el Servicio Secreto y los militares lo exigen”.

El senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur) está empujando un proyecto para lograr los fondos que requiere el proyecto del presidente Trump, pero las negociaciones con sus colegas de partido van lentas, mientras varios demócratas rechazan tal proyecto.

El proyecto de ley de Graham proporcionaría $400 millones de dólares y es impulsado en cojunto con los republicanos Katie Britt (Alabama) y Eric Schmitt (Missouri).

El senador Rick Scott (Florida) se opone a la propuesta de sus colegas de partido, al considerar que los contribuyentes no deberían pagar el salón de baile.

“No entiendo por qué se haría si ya está financiado”, dijo Scott en NBC News. “Tenemos una deuda de 39 billones de dólares… Quizás deberíamos dejar de gastar dinero”.

Sin embargo, Scott no rechaza el proyecto, siempre y cuando se pague con fondos privados, como asegura que ya ocurre.

“Necesitamos el salón de baile, y los demócratas deben superar su obsesión con Trump y dejar de bloquearlo”, dijo Scott en una publicación en X. “No necesitamos dinero de los contribuyentes para esto, porque el proyecto ya está financiado con fondos privados. Hagámoslo: nadie puede negar que existe una necesidad crítica e inmediata”.

Ninguno de los congresistas señala que el evento de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca no es un evento de gobierno, sino un evento de los periodistas, donde se invita al presidente en turno y otros funcionarios.

Una batalla legal pendiente

La aprobación del proyecto de ley en el Congreso impulsada por los republicanos parece buscar atajar un bloqueo de un tribunal sobre la construcción del salón de baile.

El jueves pasado, un juez federal emitió una nueva orden que detiene la construcción de tal proyecto, al considerar que la administración estaba utilizando artimañas para intentar eludir su fallo anterior que suspendió el plan.

El juez de la Corte de Distrito de Washington, D.C., Richard Leon, justificó su decisión original a que el proyecto debería ser aprobado por el Congreso, pero la administración Trump argumentó que continuaría el plan, ya que la construcción tiene una excepción de seguridad, ya que incluye otros espacios, como un búnker subterráneo.

“Los demandados argumentan que todo el proyecto de construcción del salón de baile, de principio a fin, se encuentra dentro de la excepción de seguridad y protección y, por lo tanto, puede continuar sin interrupciones. ¡Esa no es una interpretación razonable ni correcta de mi Orden!”, escribió León sobre su nueva decisión. “Es, por decir lo menos, increíble, si no hipócrita, que los demandados ahora argumenten que mi Orden no detiene la construcción del salón de baile debido a la excepción de seguridad y protección”.

Desde ese día, Trump criticó al juez León por oponerse a su proyecto, pero tras el tiroteo, el mandatario y sus aliados han incrementado sus argumentos sobre la supuesta necesidad de construir el salón de baile.

Este lunes, el Departamento de Justicia emitió una moción ante el juez León para permitirle al gobierno de Trump continuar con la construcción del salón de baile.

Demócratas rechazan salón de baile de Trump

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), criticó el proyecto de ley de su contraparte republicana, ya que hay otras prioridades.

“Mientras nuestra nación libra la guerra temeraria de Donald Trump contra un enemigo peligroso e impredecible, y mientras el Departamento de Seguridad Nacional sigue sin financiación debido a las intrigas dentro del propio partido del presidente, Donald Trump ha decidido centrarse en un lujoso salón de baile financiado con los impuestos de los ciudadanos en lugar de abordar estos importantes problemas de seguridad nacional”, lanzó Schumer.

Schumer dijo que Trump y sus aliados parecen tener una “obsesión” con el salón de baile.

“La obsesión de Donald Trump y los republicanos con el salón de baile demuestra lo desconectados que están de la realidad”, expuso.

El líder del Caucus Demócrata en la Cámara de Representes, Pete Aguilar (California), también criticó el plan de republicanos e hizo referencia a la inflación, que aumentó a 3.3%.

“Los precios de la gasolina siguen siendo altísimos. ¿Y en qué se centra Donald Trump? En construir un arco gigante en Washington, D.C. y un salón de baile privado con el dinero de los contribuyentes, por $400 millones de dólares”, dijo Aguilar. “Un salón al que el 99% de los estadounidenses jamás podrá acceder. Esto es solo para la élite. Instamos a los republicanos y a Donald Trump a que se centren en el pueblo estadounidense”.