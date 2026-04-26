Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca agradece al Servicio Secreto por garantizar seguridad durante cena

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) agradeció al Servicio Secreto y a todas las fuerzas del orden de Estados Unidos por garantizar la seguridad durante el tiroteo ocurrido ayer sábado durante la cena que se realizó en el hotel Washington Hilton en Washington D.C..

“Expresamos nuestro más profundo agradecimiento al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todo el personal de las fuerzas del orden que garantizó la seguridad de todos los presentes en el salón de baile y en las inmediaciones”, señala un comunicado de la Asociación.

Elementos del Servicio Secreto actúan ante tiroteo en cena de corresponsales. Crédito: Tom Brenner | AP

La misiva firmada por Weijia Jiang, presidenta de la WHCA, deseó una pronta recuperación al elemento del Servicio Secreto que resultó herido por el atacante que ingresó armado al hotel además de manifestar su alegría por resultar ilesos todos los asistentes incluyendo al presidente Trump y la primera dama Melania.

“Sus acciones protegieron a miles de invitados, y deseamos una pronta y completa recuperación al agente que resultó herido en el cumplimiento de su deber. Nos alegra que todos los asistentes resultaran ilesos, incluyendo al Presidente, la Primera Dama y el Vicepresidente”, precisa.

Cena de corresponsales es interrumpida por tiroteo. Crédito: Alex Brandon | AP

La Asociación también dijo sentirse orgullosa de todos los periodistas presentes en el evento al señalar que, con serenidad y valor, comenzaron a informar inmediatamente después de lo sucedido.

“Nuestra cena tiene como objetivo celebrar la Primera Enmienda y la ardua labor diaria de los periodistas que la defienden. Anoche, estos periodistas demostraron la serenidad y el valor que exige su profesión, comenzando a informar inmediatamente después de que ocurriera el incidente. Nos sentimos orgullosos de todos los presentes”, expresó.

Fue la noche de ayer sábado 25 de abril que un hombre, identificado con el nombre de Cole Allen, ingresó armado al hotel Washington Hilton realizando varios disparos lo cual provocó una fuerte movilización y la evacuación inmediata del presidente Donald Trump y su comitiva.

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