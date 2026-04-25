Donald Trump acapara los reflectores durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

La asistencia del presidente Donald Trump y la presencia de manifestantes en contra de la guerra, acapararon la atención durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, organizada por la WHCA en Washington.

El evento de gala llevado a cabo desde 1921, este año estuvo rodeado de protestas en contra de la guerra que Estados Unidos libra en contra de Irán.

En las inmediaciones del hotel Washington Hilton, algunos grupos de manifestantes se congregaron en repudio al conflicto bélico que ha detonado una crisis energética afectando a la economía a nivel global.

Varios grupos de personas que se ponen a la guerra en contra de Irán se manifestaron afuera del hotel donde se efectuó la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

Incluso, un par de sujetos lograron filtrarse hasta el sitio donde fue montada una alfombra roja por la cual desfilaron los invitados de honor.

Uno de ellos lleva sobrepuesta en el rostro una imagen de Pete Hegseth, secretario de Defensa, con un cartel en las manos exigiendo arrestarlo; mientras otro gritaba a los cuatro vientos las razones detrás de la solicitud.

A pesar de las manifestaciones de repudió hacia el gobierno y a sus colaboradores por haber inmiscuido al país a la guerra, nada impidió que el evento de la WHCA siguiera adelante.

Con una imagen de Pete Hegseth sobrepuesta en el rostro y un cartel, un sujeto exigía arrestar al funcionario. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

A la lista de periodistas, políticos y celebridades congregados en el recinto, se sumó el jefe de la nación y su esposa Ivanka.

Citando ataques frecuentes dirigidos a los representantes de los medios informativos, un nutrido grupo de periodistas firmó una carta en contra de la presencia de Trump en el evento donde se entregan premios a la labor periodística ejemplar. Sin embargo, el mandatario esta vez decidió hacerse presente.

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