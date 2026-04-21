Tucker Carlson reconoce que “vivirá atormentado” por promover el retorno de Trump a la presidencia

Tucker Carlson, expresentador de televisión cuyos señalamientos sobre la campaña política Donald Trump lo proyectaron como la mejor alternativa para gobernar a Estados Unidos, reconoció estar arrepentido y ofreció una disculpa pública por haberse equivocado permitiendo que otros ciudadanos creyeran lo mismo.

Durante el primer debate de las primarias republicanas, el californiano de 56 años entrevistó al magnate neoyorquino luego de que eludió intercambiar puntos de vista con el resto de los aspirantes conservadores bajo el argumento de no considerarlo necesario por la ventaja otorgada por las encuestas.

A partir de esa estrategia, los ojos del mundo volvieron a apuntar hacia Trump, en tanto que el trabajo de Carlson cobró mayor notoriedad.

Ambos personajes llegaron a ser tan cercanos que se llegó a mencionar a Carlson como una de las opciones de Melania Trump para recomendarlo a formar parte del gabinete de su esposo en cuanto garantizara su retorno a la Casa Blanca. Sin embargo, al paso de las semanas dicha opción se fue diluyendo hasta quedar sólo en el anecdotario.

Después se produjo un punto de quiebre en su relación a partir de la orden del presidente estadounidense de bombardear a Irán, algo en lo cual nunca ha estado de acuerdo Carlson.

En su momento, Tucker Carlson figuraba como uno de los invitados de honor de Donald Trump en sus eventos de campaña. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Por ello, de fungir prácticamente como uno de sus promotores, terminó por convertirse en uno de sus detractores de alto nivel.

En el episodio más reciente de su podcast, el presentador californiano asumió la responsabilidad de haber impulsado al político republicano, lo cual resultó un engaño para los ciudadanos.

“Es un momento para lidiar con nuestra propia conciencia. Ya saben, nos atormentará durante mucho tiempo. A mí me atormentará. Quiero decir que lo siento por haber engañado a la gente; no fue intencional. Eso es todo lo que diré”, expresó.

No obstante, en 1999, Carlson también había despotricado en contra Donald Trump al definirlo como “la persona más repulsiva del planeta”.

Por alguna razón, hasta hoy inexplicable, la postura del presentador de la pantalla chica dio un giro de 180 grados y, sobre la recta final de la campaña del actual presidente de la nación, algunas imágenes fotográficas registran su presencia en varios de los actos públicos a donde llegó a presentarse.

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