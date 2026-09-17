Tragedia del helicóptero en Chatsworth: audio de transmisión en vivo será clave

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) prevé emitir un informe preliminar en unos 30 días y un informe final —que incluya la causa probable— en un plazo aproximado de 18 meses del mortal accidente el helicóptero de noticias ocurrido este 15 de septiembre en Chatsworth, localizado en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles.

En el accidente del helicóptero Airbus AS-350B2 murieron la reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, quienes proporcionaban cobertura informativa desde el aire para el canal NBC4 y su emisora ​​hermana en español, Telemundo 52.

Una tercera persona falleció en tierra. Se informó que la víctima fue identificada por el médico forense como Edy Fernando Gutiérrez Mejía, de 29 años, originario de Cuilapa, Guatemala, quien apenas llevaba dos días de haber llegado a Estados Unidos. El hombre había planeado recoger un automóvil y llevarlo a casa para venderlo. Ahora, su familia trabaja para repatriar sus restos a Guatemala.

Eliana Moreno and George Marciniw identified as the Reporter/Pilot for NBC4 Los Angeles in the chopper that crashed.



Eliana was a seasoned reporter who went by "Eli in the Heli" on Instagram and George was highly experienced, logging more than 14,000 hours in the chopper.? https://t.co/Cp9LUrRNiI pic.twitter.com/vJIJRxl4LY — L.A. in a Minute (@LaInaMinute) September 16, 2026

Otras dos personas que también se encontraban en tierra resultaron heridas, según indicó el jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), Rico Gross.

“La grabación de video de la transmisión en directo del helicóptero es la prueba más importante identificada hasta el momento”, dijo en rueda de prensa Fabián Salazar, investigador principal de la NTSB.

El video, publicado en línea, muestra cómo la imágen captada por la cámara del helicóptero se aleja, luego se escuchan varias alarmas —aparentemente indicativas de un fallo de motor— mientras el helicóptero comienza a descender. A continuación, se oye a la reportera Eliana Moreno preguntar: “¿No puedes levantar el vuelo?”, antes de que la imagen del video concluya abruptamente en cuestión de segundos.

Vista aérea de los restos del helicóptero de noticias que se desplomó en una zona industrial de Chatsworth, en Los Ángeles. Tres personas murieron en el accidente. Crédito: Ethan Swope | AP

El helicóptero se desplomó

El trágico accidente del NewsChopper4 ocurrió poco antes de las 7 p. m. del martes entre dos edificios comerciales en el 9151 de Mason Avenue, cerca de Nordhoff Street, en Chatsworth, según informó el LAFD. Este miércoles, los restos del helicóptero aún permanecían en la escena de la tragedia.

Salazar informó que el helicóptero (matrícula N358TV) sufrió daños considerables durante el vuelo de recopilación de noticias alrededor de las 19:00 horas. Moreno y Marciniw habían sido asignados para cubrir un fatal accidente de tráfico en la intersección de la calle Nordhoff y la avenida De Soto.

En ese accidente, Bailee Lynn Ríos, de 36 años, chocó violentamente el vehículo que conducía contra un autobús de Metro, lo que provocó la muerte de dos personas. Fue arrestada.

La mujer, residente de Simi Valley, fue fichada por el delito de asesinato y se le fijó una fianza de $4 millones de dólares, según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

La escalofriante escena del choque de una camioneta SUV contra un autobús de transporte público. Dos pasajeros perdieron la vida y la conductora, presuntamente intoxicada, fue arrestada. Crédito: CHRIS TORRES | EFE

Amaban su trabajo

Eliana Moreno, fotoperiodista aérea de 38 años, nació en el condado de Orange y se graduó en la Universidad Chapman en 2010. Según informó NBC4, obtuvo títulos en periodismo audiovisual y ciencias sociales.

“Era muy bonita. Le encantaba hablar en español”, dijo Esteban Jiménez, amigo de la reportera. Moreno se unió al equipo de helicópteros de Angel City Air en septiembre de 2010 y trabajó para varios medios de comunicación del sur de California.

De acuerdo con su página de Instagram, tenía varias gallinas y dos perritos. Le encantaba montar a caballo y se había comprometido el año pasado.

La cadena de noticias informó que George Marciniw creció en el sur de California y se graduó de la Burbank High School en 1974. Tenía más de 30 años de experiencia como piloto.

“Era mi instructor; lo conocía desde hace varias décadas. Era el mejor. Todavía no puedo creer lo que le pasó”, comentó Jiménez, también piloto, a La Opinión. “Era mi amigo, y estaba a punto de jubilarse”. Moreno y Marciniw comenzaron a trabajar juntos en 2023.

El Jefe de bomberos de Los Ángeles, Jamie Moore, consuela al reportero del canal NBC4, Robert Kovacik, en la escena donde dos comañeros suyos habían perdido la vida. Crédito: HRIS TORRES | EFE

Pesar por las familias

“Mis pensamientos están con todas las personas afectadas por los accidentes de autobús y helicóptero, y especialmente con las familias y seres queridos de Eliana Moreno y del piloto George Marciniw, así como con toda la familia de NBC4/Telemundo 52, que lamenta la pérdida de miembros de su equipo mientras realizaban su trabajo”, dijo Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles.

Bass agregó estar “profundamente agradecida con nuestros bomberos, paramédicos y agentes de policía que respondieron de inmediato a dos escenas increíblemente difíciles para salvar vidas y brindar ayuda a quienes más lo necesitaban”.

Reconociendo que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte estará a cargo de la investigación, Bass consideró que en este momento su enfoque “está en las víctimas, sus familias y seres queridos, y en brindarles todo el apoyo posible mientras nuestra ciudad enfrenta estas dos tragedias”.

Fabián Salazar, investigador principal de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), explicó los siguientes pasos en la investigación por la caída fatal del helicóptero. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Recopilar datos objetivos

Antes de analizar la causa de la tragedia del helicóptero que se desplomó a tierra, el investigador Salazar señaló que los expertos recopilarían datos fácticos antes de analizar la causa del trágico suceso. Explicó que se enviará una copia intacta de la grabación de video de la transmisión en directo al laboratorio de análisis de grabaciones para realizar un análisis del espectro sonoro de las variaciones en la velocidad del motor y de las posibles comunicaciones del piloto.

Los investigadores de la NTSB están recopilando datos a partir de los restos de la aeronave (a pesar del incendio posterior al accidente), obteniendo registros de mantenimiento del propietario de la aeronave, asegurando las grabaciones de las cámaras de seguridad y entrevistando a testigos.

Salazar indicó que los restos del helicóptero serán trasladados a una instalación segura para un examen más exhaustivo, y que los fabricantes de la célula y del motor del helicóptero también podrían realizar exámenes detallados de los componentes, incluido el desmontaje hasta sus elementos básicos.

Entre otras cuestiones pendientes de la investigación está determinar la altitud del helicóptero y si se encontraba en vuelo estacionario fuera del efecto suelo. En aviación, el “efecto suelo” es un fenómeno aerodinámico que ocurre cuando un avión o un helicóptero vuela muy cerca de la superficie terrestre, a una altura menor que la envergadura de sus alas, lo que crea un “colchón” de aire comprimido que aumenta la sustentación y reduce la resistencia.

“Estamos examinando minuciosamente los restos [del helicóptero] en la medida de nuestras posibilidades para obtener la mayor cantidad de información posible a pesar de que sufrieron un incendio tras el accidente”, aseguró Salazar, quien subrayó que los registros de mantenimiento del helicóptero los tiene el propietario de la aeronave y los está entregando a la investigación”.

Al lado de unas flores colgadas como ofrenda por las víctimas, el oficial Pina del LAPD vigila el acceso de vehículos a Stor Cal Self Storage, área donde cayó el helicóptero en el vecindario de Chatsworth.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Protocolo en emergencia

Cuestionado por La Opinión con respecto a los protocolos que siguen los pilotos en medio de una emergencia y la forma de responder, el investigador Fabián Salazar respondió que se dividen en dos categorías generales: aquellas emergencias que requieren una acción inmediata e instintiva por parte del piloto, y aquellas que le permiten el lujo de disponer de cierto tiempo para recopilar información, evaluarla y elegir la mejor opción.

“Los pilotos reciben formación para estar preparados y reaccionar ante cualquiera de estos tipos de emergencia cuando surgen”, dijo.

Ante la pregunta de posibles reglas de la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre cómo deben operar los helicópteros de los medios de comunicación, como por ejemplo estableciendo altitudes escalonadas o distancias mínimas respecto a la zona de trabajo, Salazar respondió que era una pregunta difícil de responder.

“Vamos a llevar a cabo esta investigación del accidente en particular. Si hipotéticamente encontramos un problema que requiera una solución normativa, contamos con la FAA como parte del equipo de investigación. Así que, si descubrimos un problema que deba abordarse de inmediato, ellos mismos estarán descubriéndolo con nosotros en tiempo real”.

Y añadió: “Ahora bien, si la NTSB decide formular una sugerencia de seguridad para un cambio menor o una recomendación de seguridad para un cambio importante, llevaremos dicha recomendación ante la autoridad más adecuada”.