Nancy Mace pide pena de muerte para Lindsay Clancy tras juicio nulo por matar a sus 3 hijos

La congresista republicana Nancy Mace volvió a colocar el caso de Lindsay Clancy en el centro de la conversación pública al pedir que la acusada reciba la pena de muerte y que la ejecución sea pública.

Las declaraciones fueron hechas por Mace en una entrevista con TMZ, días después de que el juicio de Clancy terminara sin un veredicto. La representante por Carolina del Sur dijo: “Sus hijos están muertos, ella también debería estar muerta”, y sostuvo que la ejecución debería servir como una advertencia para otras mujeres.

El caso involucra a Lindsay Clancy, una exenfermera de Massachusetts acusada de causar la muerte de sus tres hijos, Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, en enero de 2023.

? EXCLUSIVE: Rep. Nancy Mace is calling for Lindsay Clancy to be publicly executed … telling TMZ DC's @jacob_wass the Massachusetts mom accused of killing her three children "should be dead too." pic.twitter.com/HNQ1hnjytJ — TMZ (@TMZ) September 15, 2026

El juicio terminó sin veredicto

El proceso judicial concluyó el 4 de septiembre con un juicio nulo, después de que el jurado no pudiera alcanzar una decisión unánime sobre si Clancy era penalmente responsable de la muerte de sus hijos. Reuters reportó que la deliberación se extendió durante siete días antes de que el juez William Sullivan declarara el mistrial.

La defensa no negó que Clancy hubiera causado las muertes. Su argumento central fue que en ese momento sufría psicosis posparto y que su estado mental le impedía ser considerada penalmente responsable.

Según CBS News, el jurado estaba dividido y finalmente no consiguió llegar al acuerdo necesario para resolver el caso. La decisión dejó abierta la posibilidad de que los fiscales intenten llevar nuevamente a Clancy a juicio.

El abogado de Clancy responde

Las declaraciones de Mace provocaron una respuesta directa de Kevin Reddington, abogado de Clancy. El defensor señaló que la congresista no había visto las pruebas ni había estado presente durante el proceso judicial.

Reddington también destacó un punto clave: Massachusetts no tiene actualmente pena de muerte. La propia biblioteca jurídica de los tribunales del estado señala que la legislación estatal ya no contempla el castigo capital.

El abogado había solicitado previamente al presidente Donald Trump un indulto para Clancy, pero el caso corresponde al sistema judicial estatal, no al federal.

Mace respondió nuevamente el 16 de septiembre mediante un comunicado publicado en su sitio oficial. “Cora, Dawson y Callan tampoco estarán en esa sala. Ese es el punto”, escribió la congresista al defender sus declaraciones.

Por ahora, el caso de Lindsay Clancy continúa abierto. Una nueva audiencia está prevista para el 29 de septiembre, mientras las autoridades deben determinar cómo proceder después del juicio nulo.

Lindsay Clancy’s lawyer says we don’t know the case.



Then he went on national television and asked President Trump for a federal pardon in a state case, which is legally impossible.



He wants the cameras when he’s asking for mercy, then complains when one is used to demand? pic.twitter.com/jWPzVZmZm8 — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) September 17, 2026

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