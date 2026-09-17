Alerta para compradores de Amazon: retiran 195,000 productos tras decenas de personas quemadas

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) anunció este 17 de septiembre de 2026 el retiro de aproximadamente 195,000 mantas eléctricas y almohadillas térmicas de la marca JKMAX por riesgo de incendio y quemaduras.

Los productos fueron vendidos exclusivamente a través de Amazon.com entre septiembre de 2022 y julio de 2026, tanto de manera individual como en paquetes de dos unidades.

Por qué retiran las mantas y almohadillas vendidas en Amazon

El problema se encuentra en los elementos calefactores internos. Según la CPSC, los cables utilizados para generar calor pueden sobrecalentarse, lo que puede provocar que las mantas o almohadillas comiencen a humear, se derritan o incluso se quemen. Esto representa riesgos tanto de incendio como de lesiones para quienes las utilizan.

La magnitud de los incidentes es considerable. JKMAX recibió 577 reportes de productos que humearon, se derritieron o se quemaron debido al sobrecalentamiento. Entre esos casos se registraron 53 lesiones por quemaduras, de acuerdo con el organismo federal.

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Qué productos están incluidos en el retiro

La alerta comprende todas las mantas eléctricas y almohadillas térmicas vendidas por JKMAX incluidas en el aviso de la CPSC. Entre los números de modelo identificados por el organismo aparecen:

JKMAX-002

JKMAX-7284B

JKMAX-6284B

JKMAX-10090B

JKMAX-8490B

Los productos fueron comercializados en varios tamaños y en colores azul, gris, marrón y rojo. Están fabricados con tejido de poliéster, pueden lavarse a máquina e incluyen un control remoto blanco desmontable para regular la temperatura.

Cómo saber si tienes uno de los productos retirados

El número de modelo puede encontrarse en la parte posterior del control remoto. También aparece en una etiqueta blanca colocada en el empaque original, junto al nombre de la marca JKMAX.

Quienes hayan comprado una manta eléctrica o almohadilla térmica JKMAX en Amazon durante el período afectado deberían comprobar esa información antes de volver a utilizarla.

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Qué deben hacer quienes compraron estos productos

La recomendación de la CPSC es clara: los consumidores deben dejar de utilizar inmediatamente las mantas y almohadillas incluidas en el retiro.

JKMAX ofrece un reembolso completo a los compradores afectados. Los consumidores pueden comunicarse con la compañía al 800-917-5732, de lunes a viernes entre las 8:30 a.m. y las 6 p.m., hora del Este, o escribir a JkmaxRecall@outlook.com. También está disponible el sitio especial del retiro, JKMAXRecall.com.

Amazon dispone además de una sección denominada “Recalls and Product Safety Alerts”, accesible desde la parte inferior de su sitio, donde los clientes pueden consultar información sobre productos retirados.

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Un retiro que afecta a miles de compradores en EE.UU.

Los aproximadamente 195,000 productos afectados fueron importados por Jiande Pengshuai Trading Co., Ltd., de China, según la información oficial. El número de identificación del retiro de la CPSC es 26-778.

La legislación federal prohíbe la venta de productos que hayan sido objeto de un retiro del mercado. La CPSC también recomienda a los consumidores consultar su base oficial de recalls si tienen dudas sobre la seguridad de un artículo comprado por internet.

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