Retiran del mercado suplementos para mascotas vendidos en Amazon por posible contaminación con salmonela

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) alertó a los dueños de mascotas sobre el retiro de mercado de los suplementos alimenticios para perros debido a una posible contaminación con salmonela que puede llegar a ser perjudicial tanto para los animales como para sus dueños.

Según el reporte de la entidad sanitaria, los productos de la marca “Fi” que están siendo retirados del mercado fueron vendidos directamente en la plataforma de Chewy.com y Amazon con los siguientes nombres y números de lote:

Suplemento calmante Fi para perros, 180 gramos; número de lote 26118; UPC 8 50064 80011 1

Suplemento Fi 8 en 1 para perros, 180 gramos; número de lote 26159; UPC 8 50055 11168 4

La FDA indicó que hasta la fecha no se han reportado casos de perros intoxicados por la ingesta de este suplemento; no obstante, la investigación por la contaminación con salmonela sigue en curso, por lo que recomendó a los dueños de mascotas desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

Asimismo, la entidad señaló que ante cualquier síntoma de contagio se debe notificar al programa de Notificación de Eventos Adversos del Centro de Medicina Veterinaria de la FDA llenando el formulario en línea FDA 1932a, el cual se encuentra disponible en www.fda.gov/reportanimalae.

Por su parte, el fabricante destacó que los consumidores que deseen más información sobre el retiro de este suplemento pueden comunicarse con la compañía llamando al 1-888-434-3647 o enviando un correo electrónico al equipo de soporte de Fi a support@tryfi.com.

Finalmente, la FDA alentó a los consumidores a estar atentos ante cualquier síntoma que presente su mascota, la intoxicación por salmonela puede provocar en los animales letargo, diarrea o diarrea con sangre, fiebre, vómitos, disminución del apetito y dolor abdominal.

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