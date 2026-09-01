Retiran del mercado casi 2,000 libras de comida para perros y gatos por contaminación con salmonela y listeria

Esta semana, a través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) alertó a los dueños de mascotas sobre el retiro de aproximadamente 2,000 libras de comida para perros y gatos tras estar relacionados con un brote de salmonela y listeria.

De acuerdo con el informe de la entidad sanitaria publicado en su página web oficial, el alimento proviene del fabricante Northwest Naturals, quien habría distribuido el alimento en tiendas minoristas en todo el país.

¿Qué productos están siendo retirados del mercado?

El retiro abarca unas 72 cajas de alimento para perros y gatos con los nombres: Receta de pollo congelado Northwest Naturals (alimento para gatos y suplemento proteico para perros), bolsas de 2 libras; número de lote B-5; fecha de caducidad 26/01/2028, UPC 087316384956; y alimento crudo congelado para perros Northwest Naturals, receta de pollo, bolsas de 6 libras; número de lote B-19; fecha de caducidad: 25/01/2028, UPC 087316380392.

Hasta los momentos, la FDA anunció que no se han reportado casos de enfermedades en las mascotas provocadas por el consumo de este alimento; sin embargo, alertó que no solo los animales pueden enfermarse, sino también las personas que hayan estado en contacto con el producto.

¿Cómo saber si mi mascota está intoxicada?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que una intoxicación por salmonela y listeria puede provocar en las mascotas síntomas como letargo, diarrea o diarrea con sangre, fiebre, vómitos, disminución del apetito y dolor abdominal.

Mientras que, en los humanos, una intoxicación de este tipo puede ocasionar síntomas como diarrea con sangre o diarrea que dura más de tres días sin mejorar, diarrea y fiebre superior a 102 grados Fahrenheit, vómitos excesivos, signos de deshidratación, como sequedad de boca y garganta, micción poco frecuente y mareo al ponerse de pie y calambres estomacales, los cuales pueden ser graves en mujeres embarazadas, niños, personas de la tercera edad y personas con sistema inmune debilitado.

¿Qué hacer con el producto retirado del mercado?

Si ha sido uno de los clientes afectados por el retiro de este producto, la FDA recomienda desecharlo o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso; no lo venda y no lo done. Además, los comederos de mascotas que tuvieron contacto con el alimento deben desinfectarse, así como cualquier superficie o recipiente que haya estado en contacto con el producto. Para más información, puede comunicarse con Northwest Naturals al 1-866-637-1872.

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