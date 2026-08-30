FDA anuncia el retiro del guacamole de Whole Foods por riesgo de contaminación por salmonela

Esta semana, a través de un comunicado publicado en su portal web, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió a los consumidores estadounidenses sobre el retiro voluntario del guacamole de Whole Foods tras posible contaminación con salmonela.

De acuerdo con la entidad sanitaria, desde el pasado 7 de agosto se han retirado aproximadamente 12,995 unidades de la salsa de guacamole suave elaborada con jalapeños suministrados por Coast Citrus Distributors y alimento que en los últimos meses ha estado bajo inspección sanitaria por estar relacionado con los brotes de salmonela en todo el país.

Según el reporte de la FDA, el producto envasado para Whole Foods Market en establecimientos de Akron, Ohio, y Austin, Texas, fue vendido en al menos 12 estados del país bajo las fechas de caducidad entre el 7 y el 12 de agosto y los códigos de barra 21211600000, 21501700000, 25705700000, 25054100000, 25926000000.

Aunque hasta la fecha no se han reportado casos de personas enfermas por la ingesta del guacamole, la FDA ha calificado el retiro del alimento como Clase I debido a la gran probabilidad de que su uso cause consecuencias graves en la salud de los consumidores, por lo que recomienda desechar o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

Por su parte, Whole Foods también ha confirmado el retiro de otros alimentos como salsas, pico de gallo, entre otros, que fueron preparados con jalapeños provenientes de Coast Citrus Distributors y Taylor Fresh Foods.

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