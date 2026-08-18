Retiran del mercado helados de fruta Outshine debido a una posible contaminación en su empaque

Esta semana, a través de un comunicado, la empresa Dreyer’s Grand Ice Cream anunció el retiro del mercado de sus famosos helados de fruta Outshine debido a una posible contaminación por vidrio en su empaque.

Aunque hasta el momento no se han reportado casos de consumidores lesionados por la ingesta de este producto, la compañía expresó en un comunicado que “la seguridad, la calidad y la integridad de nuestros productos siguen siendo nuestra máxima prioridad”.

Según el fabricante, el producto retirado del mercado comprende la selección de un lote de varios sabores de helados de fruta como cereza negra, uva, fresa, mandarina y sandía con fechas de vencimiento entre junio de 2027 y noviembre de 2027.

“Pedimos disculpas sinceras por cualquier inconveniente que esta medida pueda ocasionar a nuestros consumidores y clientes minoristas”, expresó Dreyer’s Grand Ice Cream, quien además agregó que estos helados fueron distribuidos en todo el país en supermercados y tiendas minoristas.

Por lo que el fabricante sugiere a los consumidores desechar el producto o devolverlo al minorista donde lo adquirió para su respectivo reembolso, ya que según el Centro de Control de Envenenamiento, ingerir un alimento con trozos de vidrio puede ser de gravedad, causando síntomas como: dolor en el pecho, dolor abdominal, sangre en las heces, abdomen hinchado, fiebre, entre otros.

Sigue leyendo: