Popular marca de helados vendida en Walmart, Target y Kroger se declara en bancarrota

Una marca de helados conocida por sus productos bajos en carbohidratos se acogió a la protección por bancarrota en Estados Unidos después de recibir un golpe judicial millonario.

Rebel Creamery, fabricante de los helados Rebel Ice Cream, presentó el 14 de agosto una solicitud de protección bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos para el Distrito de Utah. La compañía reportó aproximadamente $13.78 millones en activos y $23.85 millones en pasivos, según documentos judiciales revisados por FOX Business.

La noticia tiene alcance nacional porque los productos de Rebel se comercializan en grandes cadenas estadounidenses. La propia compañía señala que sus helados están disponibles en Walmart, Target, Kroger y otras tiendas, aunque la disponibilidad varía según la ubicación.

Por qué Rebel Creamery se declaró en bancarrota

La presentación ocurre menos de un mes después de que Rebel perdiera una importante batalla legal contra Van Leeuwen Ice Cream, una compañía nacida en Brooklyn, Nueva York.

El juez federal Eric Komitee determinó en julio que Rebel había infringido intencionalmente la imagen comercial de Van Leeuwen mediante un diseño de envases suficientemente parecido como para generar confusión entre consumidores.

La empresa apeló la sentencia y, por ahora, no anunció un cierre general ni el retiro de sus productos de los supermercados. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

El tribunal ordenó a Rebel entregar a Van Leeuwen $23.785 millones en ganancias, además de dejar de comercializar los envases cuestionados y rediseñar sus pintas de helado.

Rebel negó haber copiado deliberadamente el diseño y presentó una apelación el 12 de agosto, apenas dos días antes de solicitar protección por bancarrota.

En los documentos del Capítulo 11, la deuda derivada del fallo aparece como una reclamación disputada debido a que la sentencia se encuentra bajo apelación.

La pelea comenzó por los envases de helado

Van Leeuwen demandó a Rebel en 2021. La disputa no estaba relacionada con la receta de los helados, sino con su apariencia en los congeladores de los supermercados.

Van Leeuwen argumentó que Rebel utilizaba una combinación visual muy similar a la que caracterizaba sus productos: envases de colores pastel, tapas del mismo tono, letras negras en cursiva y un diseño minimalista.

Rebel sostuvo durante el juicio que sus fundadores no conocían los envases de Van Leeuwen cuando desarrollaron su propio diseño. El juez rechazó esa explicación y concluyó que existían suficientes similitudes y pruebas de confusión para considerar que hubo una infracción.

¿Desaparecerán los helados Rebel de Walmart y otras tiendas?

Por ahora, no se ha anunciado el cierre de Rebel Creamery ni el retiro general de sus productos de los supermercados. Acogerse al Capítulo 11 no equivale automáticamente a cerrar una empresa. Este procedimiento permite que una compañía continúe operando mientras intenta reorganizar sus finanzas y negociar sus obligaciones bajo supervisión judicial.

Los productos Rebel seguían apareciendo este domingo en canales de venta de grandes supermercados. Kroger, por ejemplo, mantiene listados de sabores como Triple Chocolate, Mint Chip y Coffee Chip, mientras que el sitio de Rebel continúa identificando a Walmart, Target y Kroger entre sus principales distribuidores.

La presentación de bancarrota también activa, en términos generales, una suspensión automática de determinadas acciones legales contra la compañía mientras avanza el procedimiento, según reportes sobre el expediente.

Qué es Rebel Creamery

Rebel se especializa en helados bajos en carbohidratos y sin azúcar añadida, dirigidos especialmente al mercado de consumidores que siguen dietas keto o buscan reducir el consumo de azúcar.

La compañía tiene sede en Utah y comenzó a vender sus pintas en supermercados estadounidenses en 2018. Su distribución se expandió posteriormente a grandes minoristas nacionales.

La bancarrota abre ahora una etapa decisiva para la empresa: deberá intentar reorganizar sus obligaciones financieras mientras continúa apelando el fallo por casi $23.8 millones que desencadenó buena parte de su actual presión económica.

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