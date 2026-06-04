Qué hacer si una aerolínea se declara en bancarrota después de que compraste tu boleto

Comprar un boleto de avión con meses de anticipación suele ser una de las mejores formas de ahorrar dinero. Pero existe una posibilidad que pocos viajeros tienen en cuenta al momento de reservar: que la aerolínea atraviese problemas financieros o incluso se declare en bancarrota antes de la fecha del vuelo.

Aunque no es una situación frecuente, en los últimos años varias compañías aéreas han enfrentado graves dificultades económicas. Algunas lograron reorganizarse y seguir operando. Otras terminaron desapareciendo, dejando a miles de pasajeros con vuelos cancelados, dudas sobre sus reembolsos y vacaciones arruinadas.

La pregunta es inevitable: ¿qué pasa con tu dinero si la aerolínea deja de operar después de que compraste el pasaje?

Declararse en bancarrota no siempre significa dejar de volar

Lo primero que conviene saber es que una bancarrota no implica automáticamente el cierre de una compañía aérea.

En Estados Unidos, muchas empresas solicitan protección bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras para reorganizar sus deudas mientras continúan operando. De hecho, varias aerolíneas importantes pasaron por este proceso en el pasado y lograron sobrevivir.

Por eso, si una compañía anuncia una bancarrota, no significa necesariamente que tu vuelo será cancelado. Lo más importante es seguir las comunicaciones oficiales de la aerolínea y verificar el estado de la reserva.

El caso de Spirit Airlines: bancarrota no siempre significa cancelación de vuelos

Uno de los ejemplos más conocidos de los últimos años fue el de Spirit Airlines. La aerolínea de bajo costo se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos en noviembre de 2024 después de varios años de pérdidas financieras, una elevada carga de deuda y el fracaso de su propuesta de fusión con JetBlue.

Sin embargo, el caso de Spirit fue muy diferente al de compañías que terminaron desapareciendo. La empresa continuó operando sus vuelos durante todo el proceso de reestructuración y siguió aceptando reservas, vendiendo boletos y transportando pasajeros.

En marzo de 2025 anunció oficialmente su salida de la bancarrota tras reducir su deuda y obtener nuevo respaldo financiero. Para muchos viajeros, el caso sirvió para demostrar que una declaración de bancarrota no siempre implica vuelos cancelados o el cierre de una aerolínea; en ocasiones es una herramienta legal que permite reorganizar las finanzas y seguir funcionando.

Cuando la bancarrota termina en un cierre definitivo

El escenario cambia cuando la empresa deja de operar por completo. Uno de los casos más recientes fue el de Silver Airways, una aerolínea regional con sede en Florida que conectaba distintas ciudades del estado con destinos del Caribe y las Bahamas.

La compañía se acogió a la protección por bancarrota a finales de 2024 y aseguró inicialmente que mantendría sus operaciones. Sin embargo, en junio de 2025 anunció el cese inmediato de todos sus vuelos y pidió a los pasajeros que no acudieran a los aeropuertos. Miles de personas quedaron con reservas pendientes y tuvieron que buscar alternativas de último momento.

Silver Airways no es la única. En los últimos años también desaparecieron aerolíneas como Flybe en Reino Unido, Jet Airways en India, Monarch Airlines y varias compañías regionales que no lograron recuperarse de las consecuencias económicas posteriores a la pandemia.

Puedes ver: ¿Tienes derecho a reembolso si cancelan o se retrasa tu vuelo por el cierre de gobierno?

Qué hacer si tu vuelo fue cancelado

Si una aerolínea deja de operar antes de tu viaje, hay varios pasos que conviene seguir de inmediato.

Revisar los correos y comunicaciones oficiales: Muchas veces las aerolíneas o los administradores del proceso de bancarrota publican información específica para los pasajeros afectados. Algunas compañías ofrecen reembolsos parciales, créditos o instrucciones para presentar reclamos. Contactar a la tarjeta de crédito: Si el boleto fue comprado con tarjeta de crédito, existe la posibilidad de solicitar una devolución mediante un procedimiento conocido como chargeback. Las protecciones varían según el banco y el emisor de la tarjeta, pero en muchos casos los consumidores tienen más posibilidades de recuperar su dinero cuando el servicio nunca fue prestado. Consultar el seguro de viaje: Algunas pólizas incluyen cobertura por insolvencia financiera de proveedores turísticos. No todos los seguros ofrecen esta protección, por lo que conviene revisar cuidadosamente las condiciones antes de contratar. Verificar si una agencia de viajes puede ayudar: Cuando la reserva se realizó a través de una agencia o una plataforma de viajes, algunas empresas cuentan con mecanismos adicionales para asistir a los pasajeros afectados.

La importancia de cómo pagaste

La forma de pago puede marcar una gran diferencia. Los especialistas en protección al consumidor suelen recomendar el uso de tarjetas de crédito para compras importantes relacionadas con viajes. Cuando una aerolínea desaparece o deja de prestar el servicio contratado, los mecanismos de disputa suelen ser más sólidos que en el caso de pagos realizados mediante transferencias bancarias, efectivo o débito.

Cómo detectar señales de alerta

Aunque es imposible predecir con certeza qué empresa tendrá problemas financieros, existen algunos indicios que suelen llamar la atención de los analistas:

Cancelaciones frecuentes de rutas.

Reducción acelerada de operaciones.

Problemas públicos con acreedores.

Retrasos en pagos a empleados o proveedores.

Procesos judiciales relacionados con deudas.

Rumores persistentes sobre falta de liquidez.

Eso no significa que una aerolínea vaya a desaparecer de inmediato, pero sí puede ser una señal para seguir de cerca la situación.

Una preocupación que vuelve cada tanto

La industria aérea es una de las más sensibles a los cambios económicos. El aumento del combustible, las crisis financieras, las pandemias, los conflictos internacionales y la caída de la demanda pueden afectar rápidamente la salud financiera de una compañía.

Por eso, cada vez que una aerolínea anuncia problemas económicos, muchos pasajeros se preguntan si sus boletos están en riesgo.

El mejor consejo para los viajeros

La realidad es que nadie puede controlar si una aerolínea atraviesa una crisis financiera después de comprar un pasaje. Lo que sí puede hacer un viajero es reducir riesgos.

Pagar con tarjeta de crédito, contratar un seguro adecuado para viajes importantes, guardar toda la documentación de la reserva y mantenerse atento a las comunicaciones oficiales puede marcar la diferencia si surge un problema.

Porque cuando una aerolínea entra en bancarrota, la incertidumbre suele llegar primero. Pero actuar rápido y conocer los derechos del consumidor puede ayudar a evitar que una mala noticia se convierta en una pérdida económica mucho mayor.

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