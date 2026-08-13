Dejó a su hija en su primer día de clases y murió al intentar ayudar a una pareja que peleaba en Florida

Un padre de tres hijos murió baleado en Florida después de intentar detener una pelea entre una pareja, en un hecho ocurrido pocos minutos después de que dejara a su hija de 10 años en la escuela para su primer día de clases.

Daryl Alexander Hill, de 56 años, circulaba en su motocicleta por Apopka, Florida, alrededor de las 8:30 a.m. del martes cuando vio a un hombre y una mujer enfrentándose en plena vía pública, según la Oficina del Sheriff del condado de Orange.

De acuerdo con un informe de arresto citado por medios locales, la pareja viajaba en una camioneta cuando comenzó la pelea. El vehículo terminó chocando contra una SUV negra y el enfrentamiento continuó fuera del automóvil.

Hill, quien acababa de dejar a su hija en la escuela primaria Wolf Lake, se acercó para intentar ayudar.

Las autoridades describieron al hombre como un “buen samaritano” que intervino porque aparentemente observó a una persona en peligro.

La pelea terminó con un disparo mortal

Según los investigadores, Hill se enfrentó físicamente con la pareja y ambos hombres terminaron cayendo entre unos arbustos. Posteriormente, el padre intentó abandonar el lugar.

Fue entonces cuando, de acuerdo con las autoridades, Raul Lionel Vazquez, de 26 años, tomó un arma de su vehículo y disparó contra Hill por la espalda.

“Help” (“Ayuda”), habría gritado Hill antes de recibir el disparo, según el relato incluido en la información sobre el caso.

Ryan Harper, un conductor que llevaba a sus hijos a la escuela, dijo que escuchó un fuerte estruendo y posteriormente observó un cuerpo en la carretera.

“Es bastante traumático para todos nosotros”, declaró, de acuerdo con WKMG.

Hill fue trasladado a un hospital local, donde murió menos de una hora después del ataque.

Vazquez fue detenido y enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado. Permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Orange.

Su esposa siguió su ubicación desde el teléfono

La muerte de Hill tomó por sorpresa a su familia, particularmente porque ocurrió poco después de que el hombre dejara a su hija en la escuela.

Su esposa, Suzanne, con quien estuvo casado durante 17 años, seguía la ubicación de Hill mediante su teléfono celular. Cuando notó que el dispositivo permanecía en el mismo lugar durante un largo período y que él no respondía sus llamadas, decidió ir a buscarlo.

“Cuando su teléfono permaneció en el mismo lugar durante una hora y no contestaba, fui a casa para comprobar qué ocurría y vi la unidad de la escena del crimen”, relató Suzanne a WESH.

La mujer dijo que no llegó a observar el cuerpo de su esposo, pero que la presencia de los investigadores confirmó sus peores temores.

Familiares y autoridades recuerdan a Hill como un hombre solidario

Tras conocerse el asesinato, familiares y amigos describieron a Hill como una persona conocida por ayudar a los demás.

Suzanne lo recordó como un hombre “increíble, amable, generoso, cariñoso y amoroso” con familiares, amigos y desconocidos.

“Siempre intervenía”, afirmó su esposa. “Creo que, en última instancia, eso fue lo que le quitó la vida”.

Hill era padre de tres hijos: una niña de 10 años y dos hijos adultos.

Un amigo de la familia, Camil Reyes, señaló que el asesinato era un reflejo de la personalidad de Hill y de su disposición a ayudar a otras personas.

“Daryl era querido por muchos”, escribió Reyes en una campaña de GoFundMe creada para apoyar a la familia. Lo describió como un hombre de personalidad contagiosa, con un gran sentido del humor y capaz de llevar alegría a quienes lo rodeaban.

La superintendente de las Escuelas Públicas del condado de Orange, Maria Vasquez, también lamentó su muerte y lo describió como un “rayo de sol” para su familia y para la comunidad escolar.

El sospechoso tenía antecedentes de dos arrestos previos por agresión agravada con un arma mortal, según la información proporcionada sobre el caso. Su situación de fianza había sido revocada.

La investigación sobre las circunstancias que precedieron al tiroteo continúa.

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