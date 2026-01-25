Qué hacer si cancelan tu vuelo por tormenta: derechos como pasajero en EE.UU.

Las tormentas invernales que afectan a Estados Unidos no solo complican las rutas y las carreteras: también provocan cancelaciones y demoras masivas de vuelos, con aeropuertos saturados y miles de pasajeros varados. En esos casos, la gran pregunta es siempre la misma: ¿qué derechos tengo si mi vuelo se cancela por mal clima?

La respuesta no siempre es la que los viajeros esperan, pero conocer las reglas puede marcar una diferencia real a la hora de reclamar, reprogramar o evitar gastos innecesarios.

¿Por qué las aerolíneas cancelan vuelos por tormentas?

Cuando hay nieve, hielo o viento extremo, las aerolíneas pueden cancelar vuelos por razones de seguridad operativa, incluso si el aeropuerto está técnicamente abierto. En estos casos, la causa se considera fuera del control de la compañía, lo que cambia el alcance de los derechos del pasajero.

¿Tienes derecho a un reembolso?

Sí. En Estados Unidos, el Department of Transportation establece que:

Si la aerolínea cancela tu vuelo, tienes derecho a un reembolso completo del pasaje, incluso si el motivo es el clima.

El reembolso aplica si decides no viajar y no aceptas una reprogramación.

Esto incluye el valor del boleto y tasas obligatorias. No depende de la política interna de la aerolínea: es una norma federal.

¿Reubicación en otro vuelo: qué pueden ofrecerte?

La mayoría de las aerolíneas ofrece reprogramarte sin costo en el próximo vuelo disponible. Sin embargo:

No están obligadas a ponerte en un vuelo de otra aerolínea.

En tormentas severas, la reubicación puede demorar uno o varios días.

Algunas compañías permiten cambiar fechas sin penalidad durante eventos climáticos extremos, pero debes hacerlo desde la app o el mostrador, no esperar automáticamente.

¿Te deben hotel, comida o transporte?

Aquí está el punto más frustrante para muchos pasajeros: no están obligadas a cubrir hotel, comidas ni transporte cuando la cancelación se debe al clima.

Algunas aerolíneas pueden ofrecer vouchers de cortesía, pero es voluntario, no un derecho exigible. Por eso es clave:

Preguntar en el mostrador.

Revisar si tu tarjeta de crédito incluye seguro por demoras o cancelaciones.

Equipaje y conexiones perdidas

Si tu vuelo se cancela:

Puedes solicitar que te devuelvan el equipaje, aunque en aeropuertos congestionados puede demorar.

Si perdiste una conexión por la tormenta, la aerolínea suele reprogramar el tramo siguiente, pero no compensa gastos externos.

Qué hacer paso a paso si cancelan tu vuelo

Confirma la cancelación en la app o en pantallas del aeropuerto.

Decide rápido: reprogramar o pedir reembolso.

Guarda capturas, mails y comprobantes.

Pregunta por cambios sin cargo y disponibilidad real.

Revisa seguros de viaje o beneficios de tu tarjeta.

Si no te devuelven el dinero, puedes reclamar ante el Department of Transportation.

Un consejo clave para tormentas invernales

Si hay alertas de nieve o hielo:

Evita ir al aeropuerto sin confirmar el estado del vuelo.

Actúa antes de la cancelación oficial si la aerolínea habilita cambios anticipados.

Ten un plan alternativo (otro día, otro aeropuerto cercano o devolución directa).

Las tormentas invernales no se pueden controlar, pero tu información sí. Saber qué te corresponde y qué no puede ahorrarte tiempo, dinero y mucho estrés cuando el clima decide mandar sobre los aviones.

