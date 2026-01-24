Tormenta invernal ya provoca cancelaciones de vuelos: aerolíneas recuerdan exenciones

El avance de una tormenta invernal de gran escala ya comenzó a sentirse en el transporte aéreo de Estados Unidos. Antes incluso de alcanzar su punto más intenso, el fenómeno ha obligado a aerolíneas y aeropuertos a cancelar miles de vuelos, mientras recuerdan a los pasajeros que siguen vigentes exenciones especiales para modificar itinerarios sin penalización.

El sistema meteorológico afectará una franja de casi 2,000 millas, desde el sur hasta el noreste del país. Se prevé una combinación peligrosa de nieve, hielo y temperaturas extremadamente bajas durante todo el fin de semana. Las autoridades estiman que millones de personas enfrentarán impactos directos o indirectos en su movilidad.

Las cancelaciones ya son una realidad. Datos del servicio FlightAware indican que, hasta la tarde del viernes, al menos 578 vuelos habían sido cancelados en Estados Unidos. Además, cerca de 2,500 vuelos programados para el sábado ya fueron suspendidos de forma anticipada.

Texas concentra gran parte de las afectaciones. El Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth se perfila como uno de los puntos más golpeados. Solo para el sábado se registran más de 1,200 cancelaciones. Funcionarios del aeropuerto emitieron una alerta por clima invernal y recomendaron a los viajeros revisar el estado de su vuelo, monitorear las condiciones de las carreteras y seguir las actualizaciones oficiales en redes sociales.

“Las cancelaciones de vuelos son necesarias en aeropuertos seleccionados del norte de Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana y Tennessee para garantizar la seguridad de nuestros clientes y nuestra gente”, señaló Delta Airlines en un comunicado.

American Airlines, cuya principal base de operaciones está en Dallas-Fort Worth, informó que intenta mitigar el impacto. La compañía añadió 17 vuelos adicionales entre viernes y domingo para atender la alta demanda de pasajeros que buscan alternativas. También sumó otros 17 vuelos el sábado entre Charlotte y Chicago O’Hare.

¿Cuáles aerolíneas tienen ofertas de cambio de vuelos gratuitos?

Además de los ajustes operativos, las principales aerolíneas mantienen activas sus exenciones de viaje este sábado 24 de enero. Estas políticas permiten a los pasajeros cambiar vuelos sin pagar cargos por modificación, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

American Airlines permite cambios gratuitos a clientes que compraron boletos antes del 19 de enero y viajan entre el 23 y el 25. No se pueden modificar las ciudades de origen o destino y los cambios deben realizarse antes del día 25.

Delta Air Lines amplió su exención para cubrir el noreste, incluyendo Boston, Nueva York y Filadelfia, además del centro y sureste del país. Los pasajeros pueden reprogramar sus vuelos, con restricciones, hasta el 28 de enero.

United Airlines mantiene su política flexible para boletos adquiridos antes del 20 de enero. Aplica a viajes entre el 24 y el 26, con reprogramación permitida hasta el 28, siempre que se conserven las mismas ciudades.

Otras aerolíneas como Southwest, JetBlue, Frontier y Spirit también continúan ofreciendo cambios sin penalización en rutas afectadas por la tormenta. En algunos casos, el pasajero deberá cubrir diferencias de tarifa si existen.

Ante este escenario, expertos recomiendan no acudir al aeropuerto sin confirmar el estatus del vuelo. También sugieren aprovechar las exenciones vigentes para evitar contratiempos mayores. La prevención y la flexibilidad pueden marcar la diferencia durante un fin de semana marcado por el clima extremo.

