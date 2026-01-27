El oro supera los $5,000 de valor por primera vez en su historia

El oro acaba de marcar un antes y un después en los mercados financieros globales. Por primera vez desde que se tiene registro, el metal precioso superó la barrera de los $5,000 dólares por onza, consolidándose como el refugio favorito de los inversionistas en un contexto de tensiones políticas, dudas económicas y desconfianza fiscal. Este hito no solo refleja el nerviosismo actual, sino también un cambio profundo en la manera en que el mercado percibe el riesgo.

Durante la jornada del lunes, el precio del oro no se limitó a tocar ese nivel simbólico. En operaciones intradía llegó a superar los $5,100 dólares por onza. El movimiento alcista no fue aislado. La plata también alcanzó máximos históricos por encima de los $100 dólares, mientras que el platino rebasó los $2,800 dólares.

Hace apenas un año, el oro cotizaba alrededor de los $2,660 dólares, lo que muestra una revalorización cercana al 100%.

Uno de los detonantes inmediatos fue el clima de incertidumbre política generado desde Washington. El presidente Donald Trump anunció durante el fin de semana su intención de imponer un impuesto del 100% a las importaciones provenientes de Canadá si ese país concreta un acuerdo comercial con China. A ello se sumó una amenaza previa de aplicar aranceles a ocho países europeos, tras sus objeciones a la iniciativa estadounidense de adquirir Groenlandia.

Aunque posteriormente la Casa Blanca moderó el tono, luego de que Trump informara sobre un entendimiento preliminar con el secretario general de la OTAN respecto a Groenlandia, el daño en la confianza del mercado ya estaba hecho. Para muchos inversionistas, estos episodios refuerzan la percepción de volatilidad en la política comercial y exterior de Estados Unidos.

Analistas de Wall Street coinciden en que este entorno favorece activos considerados seguros.

“Los mercados valoran la estabilidad, y la dirección actual de la política introduce un nivel de imprevisibilidad que empuja el capital hacia los activos duros”, señaló Nigel Green, CEO del grupo de asesoría de inversiones deVere Group. “El oro se beneficia cuando las señales políticas generan incertidumbre sobre el crecimiento, la inflación y la cooperación internacional”.

A este escenario se suma la creciente preocupación por el endeudamiento público. En mayo, Moody’s rebajó la calificación crediticia de Estados Unidos de Aaa a Aa1, citando el aumento sostenido de la deuda gubernamental. Economistas advierten que el elevado gasto público y el déficit fiscal podrían alimentar presiones inflacionarias en el mediano plazo.

“El oro está retomando su papel histórico como reserva de valor cuando la confianza en los mercados de deuda se debilita”, agregó Green.

Otro factor clave es la debilidad del dólar en días recientes. Dado que el oro se cotiza en dólares, una moneda más débil suele impulsar su precio.

“El dólar ha sufrido otro golpe a medida que siguen circulando preocupaciones sobre el impacto de los aranceles, el alto gasto gubernamental y la inflación en la economía estadounidense, lo que lleva a los inversores a recalibrar su exposición a Estados Unidos”, explicó Susannah Streeter, estratega jefe de inversiones de Wealth Club, a CBS News.

Algunos bancos de inversión anticipan que la tendencia aún no termina. Analistas de Société Générale proyectan que el metal podría alcanzar los $6,000 dólares antes de que finalice el año, siempre que persista el actual nivel de incertidumbre global.

Si eres una persona que ingresa al mundo de la inversión o eres un inversionista aficionado, es importante que contemples que cualquier tipo de inversión es un riesgo y toda la información proporcionada por La Opinión es una guía para que tomes decisiones más conscientes al respecto.

Si bien los pronósticos indican que el oro podría seguir subiendo de valor, no es un hecho concluyente ni definitivo. El precio del oro varía y si estás motivado a comprar, lo único que queremos que sepas es que así como puede subir hasta los $6,000 dólares, como indican algunos especialistas, también podría bajar si las tensiones geopolíticas y comerciales se reducen.

También te puede interesar: