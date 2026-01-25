Trump amenaza con aranceles del 100% a Canadá por acuerdo con China; Carney lo niega

Donald Trump volvió a encender las tensiones comerciales en América del Norte al amenazar con imponer aranceles del 100% a las importaciones de Canadá si el país firma un acuerdo comercial con China. La advertencia fue dirigida directamente al primer ministro canadiense, Mark Carney, quien negó que exista la intención de un tratado de libre comercio con Pekín.

A través de su red social Truth Social, Trump se refirió a Carney de forma despectiva como “gobernador”, retomando su vieja narrativa de que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Trump aseguró que permitir una mayor presencia comercial de China convertiría a Canadá en una “puerta trasera” para que productos chinos ingresen al mercado estadounidense.

“Si el gobernador Carney cree que puede convertir a Canadá en un puerto de descarga para China, está muy equivocado”, escribió Trump. “China destruiría sus negocios, su tejido social y su forma de vida”.

En respuesta, Carney fue contundente: Canadá no está negociando ni planea negociar un acuerdo de libre comercio con China. Explicó que su gobierno solo realizó ajustes puntuales a ciertos aranceles para corregir distorsiones comerciales recientes.

El primer ministro recordó que el T-MEC (acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá) establece compromisos para no firmar acuerdos con economías que no operan bajo reglas de mercado sin una notificación previa a los socios.

“No tenemos intención de hacerlo con China ni con ninguna otra economía que no esté sujeta a las leyes del mercado”, afirmó Carney. “Lo que hicimos fue corregir problemas surgidos en los últimos dos años”.

En 2024, Canadá se alineó con Estados Unidos al imponer aranceles del 100% a los vehículos eléctricos chinos y del 25% al acero y aluminio provenientes de ese país. China respondió con fuertes represalias, incluyendo aranceles del 100% a la canola canadiense y del 25% a productos como carne de cerdo y mariscos.

Durante una reciente visita a China, Carney anunció una reducción parcial del arancel a los vehículos eléctricos chinos, estableciendo un límite inicial de 49,000 unidades anuales con un arancel del 6.1%, cifra que podría aumentar hasta 70,000 vehículos en cinco años.

La disputa refleja el delicado equilibrio comercial en América del Norte, donde Estados Unidos busca contener la influencia económica de China, mientras Canadá intenta proteger sectores clave sin poner en riesgo su relación con su principal socio comercial.

