Emmanuel Macron alza la voz en Davos ante amenazas de aranceles de Trump contra Europa

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, alzó la voz este martes en su discurso en el Foro de Davos (Suiza), e hizo un llamado a la Unión Europea a no dudar a la hora de aplicar el mecanismo anticoerción cuando “no somos respetados y no se respetan las reglas del juego”, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a los países europeos que apoyaron a Dinamarca.

Macron denunció una “competencia de Estados Unidos” a través de una política comercial que “exige concesiones máximas y apunta abiertamente a debilitar y subordinar a Europa”. Por ello, abogó por aplicar el mecanismo anticoerción, conocido como “bazuca comercial”, del que la UE se dotó a finales de 2023 y que aún no ha sido estrenado. “No debemos tener dudas en usarlo”, manifestó el mandatario galo.

Pese a todo, Macron dijo que había “que estar calmados”, y que Europa debe mantenerse “en sus principios, no hay que bajar los ojos, no hay que ceder a la ley del más fuerte, ya que esto conduce a una política del más fuerte y a un enfoque neocolonial. El neocolonialismo no es la solución”, subrayó el presidente francés. “Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta y cuando no se respetan las reglas del juego”, continuó el presidente francés.

El Estado de derecho como norma

Estas palabras de Macron llegan después de que Trump amenazase con aplicar aranceles adicionales del 10 por ciento a los países europeos que hagan maniobras militares en Groenlandia (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia, además de Noruega y el Reino Unido), así como del 200 por ciento sobre vinos y champanes franceses por la negativa del mandatario galo de entrar en la Junta de Paz para Gaza ideada por el republicano.

“Con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca“, dijo Macron en su discurso, en el que manifestó que los aranceles con los que Trump ha amenazado a los países que se oponen a su ambición son “inaceptables, sobre todo si se usan para sacar una ventaja territorial”.

Ante una audiencia compuesta por dirigentes políticos y económicos, Macron instó a asumir la “responsabilidad” de afrontar esas tendencias y “actos brutales”. “Preferimos el respeto a la animalidad, la ciencia a las teorías conspirativas y el Estado de derecho a la brutalidad”, afirmó Macron, quien elogió que Europa sea “un lugar donde el Estado de derecho y la previsibilidad siguen siendo la norma”.