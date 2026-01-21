Donald Trump cancela aranceles a los países europeos renuentes a que EE.UU. adquiera a Groenlandia

Después de reunirse con, Mark Rutte, líder de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el presidente Donald Trump anunció la cancelación de aranceles a las importaciones de los ocho países europeos renuentes a que Estados Unidos adquiera a Groenlandia.

El sábado por la mañana, a través de un extenso mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, advirtió que a partir del primero de febrero gravaría con 10% a las importaciones de todos los productos y mercancías que ingresaran a Estados Unidos procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia.

“El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia”, advirtió el magnate neoyorquino en una parte de su mensaje.

Sin embargo, su postura cambió a partir de sentarse a negociar con Mark Rutte durante el viaje que realiza por Suiza para participar en el Foro Económico Mundial.

“Tras una reunión muy productiva con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN.

Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero“, publicó en la plataforma Truth Social.

Noticia en desarrollo…

