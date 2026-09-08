Así se vivió la eliminación de Diana Haro en “Top Chef VIP 5”

Diana Haro ha sido eliminada de “Top Chef VIP 5”. La joven mexicana salió entre lágrimas de una competencia que ha dejado entrever ciertas dosis de cinismo por parte de algunos participantes. Lamentablemente, esto involucra a Lupillo Rivera; sin embargo, también es cierto que él ha hecho méritos para que algunos desconfíen de él y otros se aprovechen de su mala fama.

Haro perdió ante Aylín Mujica y Nailea Norvind. Después de que los chefs considerasen que del reto de eliminación se habían salvado y con creces tanto Lupillo Rivera como Miguel Arce. ¡Esta vez Haro no pudo defender su estadía en el juego con su buen sazón!

En medio de todo este drama, Diana tuvo que vivir constantes señalamientos y burlas por parte de varios de sus compañeros, que al saber que el intérprete de “Despreciado” le estaba pagando sus clases de cocina tanto a ella como a Gaby Borges.

Este hecho sirvió para que algunos las consideraran peones del cantante y otros hasta rumorean con la posibilidad de que este tuviese algún tipo de interés amoroso en alguna de ellas o en ambas.

Ambas han negado este tipo de acusaciones y señalamientos. En varias ocasiones, Diana incluso pidió que, si alguien tenía algo que decir sobre ella, lo hiciese de frente y en su cara. Esto nunca pasó. Todo siempre fueron comentarios aislados a sus espaldas, desde la cava, todo en son de burla. En esta temporada, por otra parte, son los hombres los que están a cargo de los chismes, los rumores y la especulación dentro de la competencia.

Lupillo lloró con la eliminación de Diana. Lloró también con la partida de Gaby. Hoy, compañeros como Miguel Arce le echarán en cara no haber tomado el lugar de Diana, como según ellos este prometió anoche. El cantante respondió hablando de un escenario hipotético; no fue una promesa. Habló sobre lo que él sería capaz de hacer en una competencia de eliminación.

Tras la salida de Gaby y Diana, Lupillo Rivera asegura haberse quedado solo dentro de esta competencia. Todos aquellos que alguna vez recibieron ayuda y colaboración por parte del cantante hoy le han dado la espalda. Hablamos de personajes como Roberto Romano, Mauricio Garza y el mismísimo Carlos Ponce. ¿Qué habrá pasado? Esto es algo que por ahora desconocemos.

Sigue leyendo más de “Top Chef VIP 5” aquí:

Ante la incredulidad de Lupillo Rivera, Gaby Borges fue eliminada de “Top Chef VIP 5”

Hoy buscarán eliminar a Lupillo Rivera en “Top Chef VIP 5”

Miguel Arce abandona a Lupillo Rivera en plena competencia de “Top Chef VIP 5”