Hoy buscarán eliminar a Lupillo Rivera en “Top Chef VIP 5”

Anoche, durante la prueba de salvación, en “Top Chef VIP 5” se vivió algo nunca antes visto en el reality. Todas las parejas que participaron en el reto se salvaron. Todos presentaron platillos que convencieron al exigente paladar del jurado y por esta razón: Nievelis, Kelly Ríos, Miguel Arce, Carlos Ponce, Mauricio Garza y Roberto Romano se salvaron de tener que participar hoy en la prueba de eliminación.

Interesante escenario el que nos plantea el programa. Porque casi todos los antes mencionados están en mi lista de participantes débiles. Si bien es cierto que todos han demostrado tener talento en la cocina, muchos de ellos no están al mismo nivel de una Stephanie Salas, Ninel Conde y Lupillo Rivera, por mencionar algunos.

Ahora bien, gracias a la decisión de los chefs, hoy los participantes con mayores cualidades deberán defender su puesto; uno de ellos, “El Toro del Corrido”. Lupillo se ha convertido, por todo y por nada, en el rival a vencer de muchos participantes. Nievelis, Miguel Arce, Roberto Romano, Guty Carrera, Kelly Ríos y Mauricio Garza no soportan al cantante mexicano.

Muchos consideran que su forma de jugar es demasiado agresiva, porque cuando se juega por equipos y el suyo busca un ingrediente específico, se los lleva todos, sin importar que los demás puedan llegar a necesitarlo. Tampoco lo soportan porque, a la hora de armar equipos y dejar a algunos en desventaja, él hace lo que muchos planean o pretenden hacerle a él. No les gusta, además, que le esté pagando las clases de cocina a dos participantes, Gaby Borges y Diana Henao.

¿Todas las anteriores son razones válidas para quererlo de enemigo e ir contra él en la competencia? Pues parece que para los participantes, sí. Para mí, todo es muy circunstancial y cuestión de opiniones, porque parece que muchos pueden ser agresivos en juego e intenciones con tal de ganar, pero si lo hace Lupillo, es peor.

Ahora, lamentablemente para el mexicano, su fama le precede. Sus antecedentes en las casas de los famosos de Telemundo parecen que lo vuelven un blanco vulnerable del cual aprovecharse. Aunque al final de cuentas, no tiene sentido. Porque digan lo que digan de él, sea verdad o sea mentira, poco importa. En este reality se gana por decisión de los chefs, no por votación popular.

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