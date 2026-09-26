Caravana con cientos de inmigrantes centroamericanos cruza México con el objetivo de llegar a EE.UU.

Un contingente humano integrado por más de 400 centroamericanos donde figuran hombres, mujeres y niños recorre México con el objetivo de llegar a la frontera limítrofe con Estados Unidos.

El objetivo común de todos ellos consiste en ingresar a la tierra donde consideran que es posible alcanzar el denominado “Sueño Americano”.

Desde el domingo, el grupo de inmigrantes salió de Honduras, donde surgieron invitaciones a través de las redes sociales para sumarse a chats de WhatsApp para enterarse de la fecha, el punto de partida y la hora en que iniciaría el extenso recorrido.

A medida que trascurrió la semana, algunas personas agotadas por el cansancio fueron rezagándose del grupo en su paso por El Salvador y Guatemala, donde el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) únicamente contabilizó a poco más de 300.

Fue así como, entre la tarde y noche del viernes, el contingente de inmigrantes ingresó a México a través de Tapachula, Chiapas.

A partir de ese punto, el resto del recorrido implica hasta 2,390 millas dependiendo de la zona fronteriza limítrofe a la cual se pretenda llegar.

Sin embargo, la mayor parte de quienes pretenden arribar a Estados Unidos están dispuestos a seguir adelante.

? A caravan of roughly 300?400 migrants, mostly from Honduras, crossed into southern Mexico this week and is moving north toward the U.S. border.



Video shows the group walking a highway in Chiapas.



This is the latest organized movement out of Central America.? — Logan Wheeler (@TheLoganWheeler) September 27, 2026

Aunque desde 2018 se contabiliza más de una decena de caravanas migrantes saliendo desde Honduras y El Salvador con destino final en Estados Unidos, durante el año fiscal 2025 y lo que va de 2026, los cruces irregulares en los pasos fronterizos limítrofes con México y las aprehensiones de extranjeros carentes de estatus legal han disminuido hasta 94%, manteniéndose en mínimos históricos no vistos en más de tres décadas.

Quizá sin conocer estos datos, la nueva caravana de personas pretende continuar su avance, pero quienes logren llegar a ciudades como Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez o Reynosa, descubrirán que intentar acceder a territorio estadounidense ahora resulta más complejo con respecto a años anteriores, pues se ha redoblado la seguridad y las personas detectadas al cruzar son detenidas por el personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sin opción de ponerlas en libertad temporal para acudir a una cita con un juez de inmigración encargado de definir su situación legal.

De hecho, desde que inició la segunda administración de Donald Trump, los inmigrantes detectados por la CBP son arrestados y trasladados a centros de procesamiento fronterizos, donde se registran sus datos biométricos y antecedentes penales para posteriormente deportarlas.

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