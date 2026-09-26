Alcaldesa demócrata niega haber llamado “mexicana sucia” a su jefa de gabinete

Ashleigh Aitken, alcaldesa de Anaheim, descarta de manera rotunda haber llamado “mexicana sucia” a su jefa de gabinete quien indignada presentó una denuncia en contra suya.

Berenice Ballinas acusa a la demócrata que en diciembre cumple cuatro años al frente de la ciudad californiana de insultarla xenófobamente y además de cuestionar su sexualidad.

El 11 de septiembre, Lawrence Lennemann, abogado laboral, escribió una carta de mediación en nombre de Ballinas, la cual fue enviada a Robert Fabela fiscal de la ciudad de Anaheim.

En dicho documento se acusa a la alcaldesa de 50 años por presuntamente haber insultado de manera racista a su jefa de gabinete mientras conducía su vehículo para llevarla a su domicilio después de asistir a un evento.

“En varias ocasiones en que la Sra. Ballinas se vio obligada a llevar a la alcaldesa Aitkin a su casa. La alcaldesa Aitkin [sic] exclamó que ‘no quería que su coche fuera conducido por una mexicana sucia’”, indica parte del texto.

A esto se suma otro incidente ocurrido en junio durante una visita al exclusivo Club 33 de Disneyland y al 1901 Lounge en California Adventure.

Anaheim Mayor Ashleigh Aitken is being investigated for allegedly referring to her chief of staff by a racist term and repeatedly questioning her sexual orientation.https://t.co/mcdGl95g81 — Voice of OC (@VoiceofOC) September 26, 2026

Presuntamente, la política demócrata cuestionó en varias ocasiones la sexualidad de Ballinas mientras despotricaba en contra de la etnia a la cual pertenecía.

Mediante un comunicado publicado en Facebook, Ashleigh Aitken exigió iniciar un proceso de investigación, pues afirma que su subalterna está mintiendo con el objetivo de afectar su trayectoria política y su imagen ante la sociedad a la cual representa.

“Estas acusaciones son extremadamente graves y merecen ser investigadas. No utilicé el insulto racista que se me atribuye y siempre he defendido a la comunidad LGBTQ”, señala parte del documento.

Este incidente surge en un momento delicado para las aspiraciones de la alcaldesa de reelegirse, pues dentro de unas semanas se enfrentará al médico Imran Sharief y a Alfredo Rodríguez, gerente general de una empresa de servicios ambientales, pues ambos aspiran a su cargo.

Cabe señalar que la ciudad de Anaheim no ha publicado la carta confidencial de mediación citada, lo cual va en contra de lo establecido por la ley estatal.

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