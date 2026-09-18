“No habrá amnistía para inmigrantes. Ni ahora ni nunca”, advierte el Departamento de Seguridad Nacional

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) descartó que vaya a surgir una amnistía para inmigrantes carentes de estatus legal radicados en Estados Unidos y anticipa incrementar la cantidad de deportaciones.

El endurecimiento de la postura asumida por el DHS surgió en respuesta a unas declaraciones de la congresista María Elvira Salazar, congresista por Florida, alertando al presidente Donald Trump que muchos latinos se sienten traicionados por su política migratoria y, de la misma manera cómo lo apoyaron con su voto, podrían darle la espalda al Partido Republicano en la boleta electoral.

“Presidente, algunos de sus esfuerzos de aplicación de la inmigración han ido demasiado lejos. (…). Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy”, mencionó la ex presentadora de televisión en un mensaje de campaña publicado en redes sociales.

De hecho, la cubana-estadounidense criticó que, en julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hayan detenido a 50 mil personas carentes de antecedentes penales y le pidió a Trump tomar en cuenta que su política antiinmigrante podría significarle un alto precio al Partido Republicano en las elecciones intermedias.

“Usted es el único que puede resolver este problema que arrastra el país desde hace 40 años. No estoy hablando de darles la amnistía sino de darles una vida digna en esta tierra prometida y sólo usted puede hacerlo”, puntualizó.

If you come to our country illegally and break our laws, we will hunt you down, we will arrest you, and we will REMOVE you from our nation.@ICEgov is removing murderers, sex criminals, drug traffickers, and other worst of the worst criminal illegal aliens like these from? — Homeland Security (@DHSgov) September 17, 2026

A través de un comunicado, el DHS descartó de manera tajante que vaya a modificar su planteamiento de sacar del territorio estadounidense a quienes no cuenten con documentación que respalde su estancia.

“Le guste o no a la congresista Salazar, los hombres y mujeres del ICE están haciendo cumplir las leyes aprobadas por el Congreso.

Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario (Markwayne Mullin), no habrá amnistía para los inmigrantes ilegales. Ni ahora ni nunca. El Departamento de Seguridad Nacional está enfocado en llevar a cabo la campaña de deportación masiva más grande de la historia de Estados Unidos, tal como prometió el presidente Trump”, destacó.

En la misiva también se aclaró que, en un gesto de generosidad, lo único para ofrecerles a quienes se han internado en el país sin un visado, es un simbólico cheque a entregarse cuando ya se encuentren en sus respectivas naciones.

“Que quede claro: lo único que Estados Unidos debería ofrecer a los inmigrantes ilegales es un boleto de ida a sus países de origen o un generoso cheque de $3,000 dólares para que se autodeporten de inmediato. No ignoraremos el Estado de derecho”, concluyó.

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