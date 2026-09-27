Ex abogada de Donald Trump se casa con un millonario turco a quien le lleva 13 años

Alina Habba, quien llegó a desempeñarse como abogada del presidente Donald Trump, contrajo matrimonio por tercera ocasión esta vez con un millonario turco a quien le lleva 13 años.

Recomendada por el jefe de la nación, la experta en legislación fue designada fiscal federal interina del Distrito de Nueva Jersey, en marzo de 2025.

Lo controversial fue que dicho nombramiento no resultó ratificado por el Senado y semanas después terminó siendo impugnado en los tribunales.

Eso dio pie a que su permanencia en el cargo fuera declarada ilegal obligándola a renunciar cerca del concluir el año pasado.

A pesar de la confianza depositada en Alina Habba, su estrategia empleada para representar a Donald Trump resultó deficiente y le produjo pérdidas multimillonarias y sanciones judiciales.. (Crédito: Mary Altaffer / AP)

Recientemente, su nombre figuraba entre las candidatas para ocupar el puesto de secretaria de prensa de la Casa Blanca, pero a la mujer de raíces iraquís no le resultó grato lidiar con los medios informativos y se autodescartó de inmediato.

“Me siento halagada, pero no estoy compitiendo por ningún puesto”, señaló hacia finales del mes pasado.

Sin embargo, la razón de su declinación era que ya tenía planes para casarse por tercera ocasión a sus 42 años y con dos hijos.

Después de haber sido esposa del abogado Matthew Eyet durante casi ocho años (entre 2011 y 2017), nuevamente contrajo nupcias en 2020 con el empresario Gregg Reuben de quien terminó por divorciarse a principios de este año.

No obstante, rápidamente encontró la felicidad en un evento llevado a cabo en el Kennedy Center de Washington, donde conoció a Turhan Mildon, millonario turco de 29 años quien es director ejecutivo de Miller Holding, un destacado conglomerado multinacional fundado por su abuelo en 1967 y cuyo enfoque son los sectores de energía, construcción y minería.

La recepción nupcial de la pareja se llevó a cabo en el hotel Waldorf Astoria de Nueva York, donde el gran ausente fue Donald Trump.

En tan solo tres meses, gracias al trabajo de dos de los mejores organizadores de bodas de Palm Beach, se logró montar un escenario de ensueño.

Entre los invitados más destacados congregados en el evento figuró Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI); y Todd Blanche, fiscal general de la nación.

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