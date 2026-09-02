Miguel Arce abandona a Lupillo Rivera en plena competencia de “Top Chef VIP 5”

Los realities de Telemundo nos han permitido conocer a toda clase de villanos. Están los violentos que ejercen la fuerza física y verbal para imponerse a sus compañeros; también hemos visto a los gritones y provocadores que literalmente alzan la voz por todo y por nada. Como tampoco nos podemos olvidar de los manipuladores que desde la versión del bueno o el malo imponen líneas de pensamiento y juego desde la intimidación grupal bajo la dinámica del “status quo”.

En las descripciones anteriores tenemos a personalidades como: Sergio Mayer, Oriana Marzoli, Salvador Zerboni, Daniela Navarro, Lupillo Rivera, Cristina Porta, Paco Pizaña, Maripily Rivera, Aleska Génesis, Curvy Zelma, Josh Martínez, Thalí García, Fabio Agostini, Zoe Bayona, Celinee Santos, Luca Onestini, Rey Grupero, Nicky Chávez, Alicia Machado, Manelyk González, Julia Gama, Nacho Casano, Alfredo Adame, Niurka Marcos, Julia Argüelles, Osvaldo Ríos, Natalia Alcocer… entre muchos otros más.

Pero Miguel Arce…

Lo conocimos en el mundo de los realities gracias a “Los 50”. Pero la versión que tenemos en “Top Chef VIP 5” viene mejorada. Se mueve en diversas aguas, en todas por igual. En ocasiones es simpático, en otras inclusive provoca ternura; de vez en cuando su antipatía y cinismo exasperan de igual forma y después tenemos al villano que hace uso de toda su coherencia para ser y deshacer.

La vena de villano que lleva encima lo hizo abandonar a Lupillo Rivera durante una competencia. Según explicó, sus acciones se justifican porque el cantante mexicano le quitó a su profesor de cocina. ¿Cómo? Pagándole más dinero. ¿Por qué razón? Sinceramente, aún no me queda claro.

¡Analicemos y cuestionemos un poco!

Demos por hecho que Lupillo hizo lo que Arce afirma. La pregunta siempre sería por qué. Y es que, dentro de la competencia a nivel de habilidades culinarias, Rivera está por encima de Miguel.

El actor de 42 años se ha enfrascado tanto en hacer arroz en todas sus pruebas, sin lograr llegar al punto exacto que los jueces requieren para darle un visto bueno sin ninguna corrección. Mientras que Lupillo posee no solo más habilidades como cocinero, sino que aprende mucho más rápido como para poner en práctica todo lo que durante la competencia se ha podido hacer hasta hoy.

Débiles y fuertes

Tomando en cuenta lo anterior, querer sabotear a Miguel no tiene sentido de competencia. Puesto que no es su rival directo y tampoco indirecto. Hasta hoy, los participantes que han demostrado verdaderas habilidades de cocina son: Stephanie Salas, Ninel Conde, Aylín Mujica, Lupillo Rivera, Guty Carrera, Gaby Borges, Diana Haro, Nailea Norvid y Kelly Ríos. De momento, podríamos decir que el primer lugar de esta competencia se encuentra entre cualquiera de los famosos antes mencionados.

Los más débiles dentro de la competencia son: Carlos Ponce, Nievelis, Miguel Arce, Mauricio Garza y Roberto Romando. Y siendo justos, Mauricio y Roberto son superiores en sus habilidades de cocina, en comparación con el resto de este grupo.

Por eso repito, ¿qué gana Lupillo saboteando el aprendizaje de Miguel Arce? Sea lo que sea, por ahora aún no lo tenemos claro. Pero los haters del “Toro del corrido” han encontrado en Miguel a un contendiente digno de representarlos. Tanto que esperan poder conocerlo más y mejor en “La Casa de los Famosos 7” de Telemundo.

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