Athenea es eliminada de “Top Chef VIP 5” y Sheynnis Palacios abandona la competencia

Ayer en “Top Chef VIP 5” tuvimos un episodio “al dos por uno”. Dentro del formato de la competencia, Athenea López se convirtió en la tercera eliminada de este reality. Mientras que Sheynnis Palacios es la segunda participante en abandonar este show.

En el caso de la española, ayer no fue su día. En dos ocasiones presentó platos que fueron considerados de “lo peor” de la noche. En la primera instancia tuvo problemas para preparar un platillo con quinoa. Y en la segunda ronda no supo cómo hacer brillar una cebolla en su platillo de salmón.

De momento podemos concluir que el siguiente participante que está en peligro de eliminación para los nuevos retos es José Joel. El cantante y actor mexicano parece estar moviéndose en “la cuerda floja”. Y aunque en ocasiones sorprende con algún platillo, es más constante su inconsistencia que sus éxitos dentro de la cocina de “Top Chef”.

En el caso de Sheynnis…

La nicaragüense quedó fuera de juego desde el fin de semana pasado, cuando no logró completar el reto de los “food trucks”, porque presentó fuertes dolores en el pecho y brazo izquierdo. Pese a la complicación y el dolor, la ex Miss Universo se mantuvo participando en buena parte del reto. Sin embargo, entrada la tarde tuvo que ser auxiliada y transportada en ambulancia debido al dolor.

Anoche salió de la competencia entre los abrazos y el aplauso de sus compañeros, quienes incluso le hicieron un pasillo para verla salir de las cocinas como toda una reina.

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