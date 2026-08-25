Carlos Ferro abandona “Top Chef VIP 5”; ¿lo hizo por salvar a Carlos Ponce o a José Joel?

Anoche, “Top Chef VIP 5″ vivió un momento inesperado. El actor Carlos Ferro decidió abandonar la competencia y darle la oportunidad a uno de sus compañeros de seguir en el juego. Ferro decidió interrumpir la ceremonia de eliminación, justo cuando el chef Toño estaba por dar el nombre del eliminado de la noche.

Con lágrimas en los ojos, Ferro dijo que se necesitaba su presencia en otro lugar y que por esta razón tenía que irse. Lupillo Rivera, Roberto Romano y Ninel Conde se opusieron a su decisión, no por preferir la eliminación de los participantes en peligro, sino porque Carlo es su amigo y además tiene mucho talento en la cocina. Podía haber llegado fácilmente a la final.

Durante la despedida, Carlos Ponce se acercó para darle un abrazo y, entre lágrimas, lo cuestionó. Le preguntó si la decisión de abandonar la competencia era por él o por algo más. El mismo Ponce, como el público, comparte la misma duda. De momento, se especula con la posibilidad de que la decisión del actor haya estado vinculada a un nuevo proyecto o alguna necesidad familiar.

Sea como sea, se espera que cualquier situación pueda ser solventada con éxito y que durante el proceso de repechaje, Ferro pueda volver a la competencia y pelear por llegar a la final.

Ahora bien, anoche, durante la prueba de eliminación, después de escuchar los argumentos de los jueces ante los platillos expuestos, personalmente creo que tres personas corrían peligro y estas eran: Carlos Ponce, José Joe y Guty Carrera. Pero parece que ahora nunca lo sabremos gracias a la intervención de Ferro, que logró comprarle más tiempo a cualquiera que haya estado en peligro de salir del juego.

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