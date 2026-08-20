¿Estallará el caos en “Top Chef VIP 5” entre Miguel Arce y Lupillo Rivera?

Anoche, el avance de lo que veremos hoy en “Top Chef VIP 5“ dejó al público televidente con ansiedad. Todo parece indicar que la dinámica de este día será aquella en la que los participantes deberán perjudicar sí o sí a sus compañeros, saboteando las canastas del mercado que cada uno de ellos haya preparado para cocinar su platillo.

En todas las temporadas, esta actividad es una de las más duras y de las que no todo el público disfruta ver en competencia. Se entiende que es parte del show. Que el programa como tal es espectáculo y entretenimiento. Que por ende debe haber cierto drama, pero la verdad es que esta situación conflictúa no solo al televidente, sino al participante en sí.

A muchos de los famosos este tipo de juego les genera ansiedad, frustración, ira y una tristeza profunda. A otros los motiva a recordar que el juego puede ser de villanos y disfrutan la situación creada e impuesta por la producción, porque debemos entender algo: ellos, quieran o no quieran, deberán someterse a la dinámica.

En el video vemos a Miguel Arce aparentemente cómodo con la situación. Mientras que Sheynnis Palacios parece sobrepasada por la misma. La dinámica aparentemente desató algo que “El toro del corrido” parece haberse tomado a pecho el deseo de querer eliminar a Miguel.

Por otra parte, las caras de Nievelis lo dicen todo, porque además, ella y la nicaragüense están en esta situación por culpa de Nailea Norvind, quien ayer, como líder de su equipo, tomó la peor decisión posible, al elegir un platillo sin emplatar para competir con el trabajo presentado por el resto de sus compañeros.

El aparente egoísmo de la villana de las telenovelas dejó expuestas a las antes mencionadas, incluida “La Divaza”, que, si los rumores son ciertos, esta acción es la que terminó desembocando en su pronta eliminación de la competencia.

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