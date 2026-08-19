¿Acusan de favoritismo a “Top Chef VIP 5” por culpa de Lupillo Rivera?

El día de ayer se vivió una nueva competencia para ganar la ansiada inmunidad en “Top Chef VIP 5“. El ganador de este reto fue Lupillo Rivera; su victoria generó inconformidad en algunos participantes. Hablamos en este caso de Roberto Romano, reconocido actor de telenovelas.

Romano, quien ha demostrado tener cierto talento para la cocina, no se mostró conforme con el resultado, destacando que para él hay cierto favoritismo en esta competencia, ya que siente que el jurado tiende a favorecer demasiado al “Toro del corrido”. Sin embargo, desde que la competencia como tal empezó, todos los famosos han ido descubriendo que, si bien es cierto que el cantante no es un profesional de la cocina, este sí tiene talento.

Muchas de las competencias de cocina suelen ser observadas por los participantes desde la cava, sobre todo por aquellos que o ya gozan de inmunidad o simplemente no pasaron a la siguiente ronda en alguna dinámica; esto, sin lugar a dudas, les permite ver las destrezas de amigos y rivales. Es así como muchos han logrado darse cuenta de que Lupillo en ocasiones podrá no saber del todo bien lo que está haciendo, pero presta atención, agarra consejo y aprende rápido, porque en definitiva le gusta mucho cocinar.

Los que han seguido a Lupillo Rivera, sobre todo en las redes sociales, y los que incluso lograron verlo en sus dos temporadas dentro de “La Casa de los Famosos” de Telemundo, sabrán que al cantante le gusta mucho cocinar. En sus en vivos siempre aparece en la cocina, preparando comida para sus hijos y haciendo asados para toda la familia. Este es el reality en el que Lupillo “está en su salsa”.

Viendo el reality, creo que el comentario de Roberto Romano nace de la frustración. El actor no logra encontrar el balance que le permita complacer el paladar exigente del jurado. Mientras que Lupillo no se ha detenido en temas de sal, dulzor o acidez. El cantante está siempre tratando de buscar que los elementos que usa al cocinar generen combinaciones que aporten desde lo natural cada uno de estos elementos. Que en ocasiones facilita el tener que sazonar.

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