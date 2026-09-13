Electores de California decidirán si se exige identificación para votar

Los electores de California decidirán en las elecciones de medio término, de noviembre, si se aprueba la Proposición 39, que establece si se debe exigir una identificación válida para votar.

Una campaña en contra de que la propuesta sea aprobada organizó en la semana una manifestación en el centro de Los Ángeles.

“La Proposición 39 es la misma vieja estrategia, pero con código postal de California”, declaró la presidenta de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, Yvonne Wheeler.

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De ser aprobada, la Proposición 39 exigiría que los electores que acudan a un centro de votación en persona presenten una identificación oficial.

Si emite su voto por correo, la propuesta establece que el elector debería escribir los últimos cuatro dígitos de un número de identificación oficial, como su número de seguro social, en el exterior del sobre de la boleta electoral.

La Proposición 39 es impulsada por algunos legisladores republicanos en Sacramento y por el Partido Republicano de California.

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Los opositores a la propuesta alegan que se trata de otro intento, por parte de la administración del presidente Donald Trump, para disuadir a los residentes de votar.

“Creo que esto no es más que una maniobra política de Donald Trump para acaparar el poder. Su historial, como ya saben, no solo ha sido muy impopular, sino que ha perjudicado enormemente a muchísimas personas”, declaró el senador de California, el demócrata Alex Padilla.

“La única oportunidad que tiene el Partido Republicano de mantenerse en el poder después de noviembre para eludir la rendición de cuentas, que es lo que los votantes se están preparando para hacer, es suprimir el voto. Y este no es su único intento”, añadió el legislador.

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La presidenta de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles mencionó que las leyes de identificación de votantes están diseñadas para privar del derecho al voto a los ciudadanos.

“(Las leyes) crean barreras que dificultan a los trabajadores negros, los latinos, los trabajadores que votan, las comunidades inmigrantes, las personas mayores y los trabajadores en general el ejercicio de un derecho fundamental al voto“, expresó Yvonne Wheeler.

La presidenta del Partido Republicano de California, Corrin Rankin, afirmó que eliminar la verificación de firmas en las papeletas de voto por correo e implementar las nuevas reglas que establece la Proposición 39 aceleraría el recuento de votos en California.

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“La identificación del votante en las elecciones debería ser un tema apolítico. Treinta y seis estados ya utilizan algún tipo de identificación“, declaró Rankin.

“Creo que California, sinceramente, debería ser pionera en este aspecto, pero estamos un poco rezagados. Necesitamos ponernos al día y asegurarnos de que nuestras elecciones sean seguras. Y, tal como se hacen actualmente las elecciones, el recuento de votos tarda aproximadamente un mes”, dijo.

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