Por qué pienso en mi ex cuando discuto con mi pareja: la explicación está en tu cerebro

Recordar a tu expareja tras una discusión con tu actual pareja, generalmente cuando son fuertes o de evidentes desacuerdos, es una situación a la que muchos se enfrentan. Si te sucede, debes saber que no estás solo. Sin embargo, también es momento de revisar con qué frecuencia ocurre.

¿Significa que no has superado aquella relación o que sigues enamorado de alguien del pasado? No necesariamente. La explicación puede estar en la manera en que el cerebro procesa las emociones y recupera recuerdos asociados con experiencias anteriores.

Cuando una discusión provoca enojo, frustración, tristeza o sensación de rechazo, la mente puede buscar situaciones conocidas que ayuden a interpretar lo que está ocurriendo. En ese proceso aparecen recuerdos de relaciones anteriores, incluso cuando no existe una intención consciente de pensar en ellas.

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El cerebro conecta las emociones actuales con recuerdos del pasado

Aquí está la clave. La memoria no funciona como un archivo que reproduce los acontecimientos exactamente como sucedieron. Es un proceso dinámico en el que las emociones del presente pueden influir en qué recuerdos recuperamos y cómo los interpretamos.

Una revisión científica publicada en 2024 en la revista Physics of Life Reviews explica que existe una relación recíproca entre las emociones y la memoria autobiográfica: el estado emocional influye en los recuerdos que aparecen, mientras que esos recuerdos también pueden modificar cómo nos sentimos.

Esto ayuda a entender por qué una discusión puede activar experiencias de una relación anterior. Si en el pasado viviste situaciones parecidas, tu cerebro puede recuperar esas vivencias para comparar, anticipar una reacción o interpretar el conflicto actual.

En este mecanismo participan distintas regiones cerebrales. La amígdala interviene en el procesamiento emocional, mientras que el hipocampo participa en la formación y recuperación de recuerdos. Asmismo, la corteza prefrontal, la que te otorga consciencia, también contribuye a interpretar la situación y regular las respuestas emocionales.

¿Por qué recuerdas a tu expareja cuando estás molesto?

Una de las explicaciones es la comparación automática. Durante una discusión, podrías pensar: “Mi ex no reaccionaba así” o “con aquella persona podía hablar sin terminar peleando”. No significa que la relación anterior fuera necesariamente mejor, sino que tu mente está utilizando una experiencia conocida como punto de referencia.

También puede ocurrir que no extrañes a tu expareja, sino una sensación que relacionas con aquella etapa: tranquilidad, comprensión, compañía o seguridad emocional.

Otra posibilidad es que determinadas situaciones activen recuerdos de conflictos anteriores. Si una relación terminó con discusiones constantes, abandono o asuntos pendientes, algunas experiencias presentes pueden despertar emociones relacionadas con ese pasado.

Además, existe un fenómeno conocido como reconstrucción de la memoria: al recordar una relación, no siempre recuperamos todos sus aspectos con la misma intensidad. En momentos de malestar podemos concentrarnos en los recuerdos agradables y dejar en segundo plano los motivos por los que aquella historia terminó.

Recordar ocasionalmente a una expareja no significa que exista un trastorno psicológico. Tampoco debes sentirte culpable e incluso no es recomendable contárselo a tu actual pareja, ya que abrirías una polémica que no vas a poder explicar. Tómalo como algo profundamente personal.

Sin embargo, si las comparaciones son constantes, aparecen deseos recurrentes de regresar o las discusiones actuales terminan siempre convirtiéndose en recuerdos del pasado, puede ser útil explorar qué necesidades emocionales no están siendo atendidas. De hecho, la terapia de pareja podría ser una opción viable.

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