5 cosas que jamás debes permitirle a tu pareja con su “mejor amiga”

Al menos en la cultura latinoamericana y estadounidense, que un hombre tenga una “mejor amiga” cuando está emparejado ya huele a problemas. Si bien no es una ciencia exacta, son pocos los hombres que puedan manejar esta situación y terminan cayendo en actos que son indebidos para la pareja.

Y aquí es donde volteamos el escenario, porque efectivamente nos enfocamos en ti, esa mujer que jamás debe permitir que entre su pareja y su “mejor amiga” sucedan ciertas cosas (o banderas rojas).

El problema materializa cuando esa amistad comienza a ocupar un espacio que invade la intimidad de la pareja, rompe acuerdos o genera situaciones que difícilmente serían aceptables en sentido contrario.

De hecho, el Instituto Gottman señala que la transparencia respecto de las amistades y las relaciones externas puede ayudar a construir seguridad dentro de la pareja. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho.

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5 cosas o situaciones que nunca debes permitir entre tu pareja y su “mejor amiga”

1. Que esconda conversaciones o encuentros

Una amistad no necesita convertirse en un secreto. Si tu pareja borra mensajes, oculta llamadas, cambia de actitud cuando escribes cerca o evita contarte que se reunió con su mejor amiga, el problema no es necesariamente la amistad, sino la falta de transparencia.

La privacidad es diferente del secretismo. Cada integrante de una pareja tiene derecho a conservar espacios personales, pero ocultar deliberadamente información relevante puede deteriorar la confianza.

La American Psychological Association (APA) destaca la comunicación abierta como uno de los elementos importantes para mantener relaciones saludables y recomienda abordar los problemas en lugar de guardarlos hasta que se conviertan en resentimiento.

2. Que comparta con ella una intimidad emocional que excluye a la pareja

Contarle a una amiga cómo fue el día o pedirle un consejo no tiene nada de extraño. La situación cambia cuando esa persona se convierte sistemáticamente en el primer contacto para hablar de problemas íntimos, conflictos de pareja, inseguridades o decisiones importantes mientras el compañero queda relegado.

La cercanía emocional no pertenece exclusivamente a una relación romántica, pero sí es necesario establecer acuerdos sobre qué asuntos son privados y cuáles pueden compartirse con terceros.

3. Coqueteos o contacto físico que cruzan los límites

Abrazarse entre amigos puede ser completamente normal para algunas personas. Para otras, determinados gestos físicos o comentarios de carácter sexual pueden representar una falta de respeto.

La organización Love Is Respect señala que las fronteras saludables pueden incluir aspectos físicos, emocionales, de tiempo y comunicación, y que deben establecerse mediante conversaciones claras.

4. Que te compare constantemente con ella

“Ella sí me entiende”, “deberías aprender de ella” o “ella nunca se molesta por eso” pueden parecer comentarios aislados, pero repetidos con frecuencia pueden generar inseguridad y deteriorar la autoestima dentro de la relación.

Además, intentar provocar deliberadamente celos puede convertirse en una dinámica perjudicial. El Instituto Gottman identifica las conductas destinadas a provocar celos como comportamientos que pueden aparecer cuando existe sensación de abandono o desconexión y que, en lugar de resolver el problema, pueden aumentar la distancia entre ambos.

5. Que defienda a su “mejor amiga”, incluso cuando ella falta al respeto

Una amistad importante no debería estar por encima de los acuerdos básicos de una pareja. Si la mejor amiga hace comentarios ofensivos, invade deliberadamente la intimidad de la relación o intenta interferir en ella, tu pareja debería ser capaz de reconocer el problema y establecer límites.

Eso tampoco significa exigir que rompa una amistad cada vez que existe un desacuerdo. La cuestión está en saber si ambos pueden defender la relación sin controlar las amistades del otro.

En definitiva, el problema no es necesariamente que exista una “mejor amiga”, que para muchos es de digerirlo. La verdadera señal de alerta aparece cuando una amistad comienza a necesitar secretos, privilegios, comparaciones, contacto inapropiado o una falta de respeto hacia los acuerdos de la pareja

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