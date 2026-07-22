El truco del café que puede salvar tu matrimonio: en qué consiste

Debido a las responsabilidades del trabajo, los hijos, la limpieza del hogar y el “inevitable” uso del teléfono pueden hacer que los miembros de un matrimonio apenas conversen, incluso estando todo el día juntos. Expertos en parejas sugieren una solución valiosa: el truco del café.

Lejos de ser una técnica compleja, este hábito consiste en reservar unos minutos cada día para compartir una bebida y conversar sin interrupciones. El objetivo no es resolver conflictos ni planificar la semana, sino recuperar un espacio de conexión que muchas relaciones pierden con el paso de los años.

No se trata de salir a una cafetería (que también es válido), vestirse, hacer comida o planificarlo demasiado. No, consiste exactamente en la esencia: compartir una taza de café, fijar la atención e intercambiar corazones.

Lee también: 2 señales de infidelidad casi “indetectables”, según expertos en parejas

¿Cómo aplicar el truco del café en un matrimonio?

El método propone que ambos miembros de la pareja dediquen entre cinco y diez minutos diarios a sentarse juntos con una taza de café, té o cualquier otra bebida. Lo realmente importante no es la bebida, sino la conversación.

El café es realmente el motivo, la excusa, y si queda dulce y delicioso, mejor.

Durante ese tiempo, los teléfonos deben permanecer guardados y, si es posible, también conviene evitar otras distracciones, como la televisión o las tareas domésticas. La intención es que ambos puedan hablar sobre cómo estuvo su día, cómo se sienten o qué les preocupa, sin interrupciones.

Los especialistas destacan que esta rutina crea un momento de cercanía que ayuda a mantener vivo el diálogo incluso en los periodos de mayor estrés.

¿Por qué puede fortalecer un matrimonio?

Los terapeutas explican que muchas crisis no aparecen de un día para otro. En numerosos casos, el deterioro de la relación comienza cuando desaparecen las conversaciones cotidianas y cada integrante de la pareja empieza a vivir su rutina de forma independiente.

El “truco del café” busca prevenir ese distanciamiento emocional al convertir la comunicación en un hábito diario. Al compartir un momento tranquilo, ambos tienen la oportunidad de expresar emociones, escuchar al otro y mostrar interés por lo que ocurre en su vida.

Este tipo de conversaciones también favorece la escucha activa, es decir, prestar atención sin interrumpir ni pensar inmediatamente en una solución. En ocasiones, la pareja no necesita consejos, sino sentirse comprendida.

Para aplicarlo sin inconvenientes ni distracciones, los terapeutas aconsejan elegir un horario que resulte fácil de mantener, ya sea por la mañana antes de comenzar la jornada o al finalizar el día. Lo importante es no postergarlo ni interrumpirlo.

Te puede interesar:

· Dormir juntos no siempre ayuda: lo que muchas parejas están empezando a cambiar

· Tomar café con jengibre para adelgazar: ¿realmente funciona?

· Por qué nunca debes tomar café antes de cepillarte los dientes: dentista lo explica