Dormir juntos no siempre ayuda: lo que muchas parejas están empezando a cambiar

Durante años, dormir en la misma cama fue visto como una señal básica de una relación saludable. Algo casi incuestionable. Pero en Estados Unidos, cada vez más parejas están empezando a replantearlo. Según la Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM), casi 1 de cada 3 adultos en EE.UU. duerme separado de su pareja. Y otras mediciones lo ubican en torno al 29%.

No ocurre por falta de amor. Al contrario. El motivo es mucho más práctico: descansar mejor para estar mejor juntos.

“Hay parejas que duermen mal durante años sin darse cuenta del impacto que eso tiene en la relación”, explican especialistas en sueño. Ronquidos, horarios distintos, insomnio o uso del celular en la cama son algunos de los factores más comunes.

Y cuando el descanso falla, todo lo demás empieza a resentirse.

Por qué algunas parejas están dejando de dormir juntas

El fenómeno tiene nombre: sleep divorce (divorcio del sueño). No implica separación emocional, sino una decisión práctica.

Algunas razones: diferencias de horarios, ronquidos o problemas respiratorios, insomnio o uso del celular o televisión en la cama, entre otros. Dormir separados, en muchos casos, mejora la calidad del sueño de ambos.

Qué dicen los expertos

Según la Sleep Foundation, la calidad del descanso tiene un impacto directo en el estado de ánimo, la paciencia y la comunicación en pareja. Dormir mal puede generar irritabilidad, discusiones más frecuentes y menor conexión emocional.

Pero lo más curioso es lo que muchas parejas descubren cuando deciden dejar de compartir el cuarto. Lejos de enfriar la relación, algunas parejas reportan lo contrario: mejor humor, más energía y mayor deseo de compartir tiempo. Porque el problema no era la relación, sino el cansancio acumulado.

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No es para todos

Dormir separados no es una solución universal. En algunas parejas puede generar distancia si no se maneja bien. La clave está en hablarlo, entender el motivo y mantener otros espacios de conexión.

A veces, mejorar una relación no pasa por hacer más cosas juntos, sino por descansar mejor. Y en ese cambio, muchas parejas están encontrando un equilibrio que antes parecía imposible.

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