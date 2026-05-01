Elías Montiel tuvo un curioso encuentro con Florentino Pérez que lo acerca al Real Madrid

Elías Montiel es una de las joyas más prometedoras del fútbol mexicano. El mediocampista de 20 años es una pieza muy importante en los Tuzos del Pachuca. El nivel de Montiel ha despertado interés dentro del Real Madrid. El propio Florentino Pérez le manifestó su seguimiento al jugador de los Tuzos.

La escena se remonta a la Copa Intercontinental de 2024. A pesar de que los Tuzos del Pachuca cayeron contra el Real Madrid, Elías Montiel fue uno de los jugadores más destacados del torneo. De hecho, hay una icónica foto en la que sale junto a Vinícius Jr. y Federico Valverde.

🇲🇽 ¡ORGULLO MEXICANO!



🏆 Elías Montiel recibió el balón de bronce de la Copa Intercontinental de la FIFA.



💪 Con tan solo 19 años puso en alto al futbol mexicano y logró estar junto a Vinicius y Valverde en el podio. pic.twitter.com/w6KS9dAVv9 — POSTA Deportes (@POSTADeportes) December 18, 2024

Durante el momento de la premiación, Florentino Pérez motivó a Elías Montiel para que siguiera trabajando. El presidente del Real Madrid le reveló que seguiría su desarrollo futbolístico.

“Voy caminando, saludo a toda la gente y justo en ese momento Florentino me agarra la mano y me la aprieta fuerte, como que ya no me dejó avanzar. Me detengo y me dice que bien jugado, que le siga echando ganas y que me va a tener visto“, dijo Montiel en una entrevista con el diario Récord.

Estas palabras quedaron en la mente del joven mediocampista de 20 años. Elías Montiel reconoce la importancia que tiene Florentino Pérez dentro del Real Madrid y con ello se abre una posibilidad de entrar a uno de los clubes más grandes del mundo.

“Te quedas con esa sensación grata de lo que te dijo alguien importante que no es cualquiera, es una persona que tiene mucho poder en el fútbol“, agregó.

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EN EL OJO DEL MADRID



Elías Montiel platicó con RÉCORD y reveló que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, prometió seguir su carrera de cerca tras deslumbrarlo en la Copa Intercontinental 2024https://t.co/PCpnesZ7oT pic.twitter.com/nAgmoqekXZ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 1, 2026

Elías Montiel en el Pachuca

Con tan solo 20 años, Elías Montiel ya acumula 87 partidos en primera división con la camiseta de los Tuzos del Pachuca. El futbolista nacido en Tula de Allende registra 6 goles y 8 asistencias en poco más de 6,500 minutos dentro del campo.

Los reportes indican que los Tuzos del Pachcua le pusieron un valor a la ficha de Montiel que ronda los $35 millones de dólares. Sin embargo, el Grupo Pachuca tendría intenciones de enviarlo al Real Oviedo de España, en caso de que el club mantenga la categoría para la temporada 2026-2027.

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