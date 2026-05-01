Alicia Machado confiesa que llamó al 911 para pedir ayuda ante el comportamiento de su hija

La actriz y modelo venezolana Alicia Machado sorprendió al revelar algunos de los retos a los que se ha enfrentado en su faceta como madre soltera. De acuerdo con su testimonio, ha tenido que pedir ayuda a las autoridades y trabajadores sociales ante los comportamientos de su hija.

La inesperada confesión se dio durante su paso por el programa “Desiguales”, conducido por Adamari López, Karina Banda, Migbelis Castellanos, Amara La Negra y la Dra. Nancy. En uno de los segmentos del show, la venezolana dejó al descubierto las medidas que ha tomado para combatir algunas conductas de su hija Dinorah, incluyendo una llamada al 911.

Y es que como cualquier madre, se ha enfrentado a algunos episodios de rebeldía que la han orillado a buscar el apoyo de trabajadores sociales: “Yo lo he hecho, yo he llamado en algún momento a las trabajadoras sociales por actitudes, con las redes sociales también caen en estas cosas que tú no sabes”, contó.

En este sentido, declaró: “Como madre sola que me ha tocado criar una hija adolescente latina en este país yo lo he hecho y así he mantenido y he logrado sacar adelante a mi hija. No les tengan miedo. A mí no me ha importado ser Alicia Machado y tener que llamar al 911 y decir: ‘Miren señores, mi hija no me obedece, mi hija se escapó, mi hija salió sin mi permiso’. Yo lo he hecho y no pasa nada, para eso están las autoridades”.

Afortunadamente, Alicia Machado se ha sentido cobijada por el sistema para contener la situación: “Es una de las grandezas que tiene Estados Unidos (…) El tema con los menores de edad es enorme y sí tenemos mucha ayuda”, añadió.

Pese a los momentos de incertidumbre que ha vivido durante la etapa de adolescencia de su hija Dinorah, quien actualmente tiene 18 años de edad, la famosa se mantiene muy orgullosa de la persona en la que se ha convertido.

Este mensaje quedó claro en el post de Instagram que le dedicó a la joven el pasado mes de junio: “Soy tan bendecida de que seas mi hija. Eres lo mejor que tengo y lo único por lo que han valido la pena todas las batallas: por verte sonreír y verte feliz”, indicó en ese entonces.

La ex Miss Universo finalizó su intervención en la producción de Univision compartiendo un consejo con los padres que atraviesan una situación similar: “Si usted ve que su hijo está en algo y no le obedece llame a las trabajadoras sociales para que las ayuden”, recalcó.

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