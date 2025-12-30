Alicia Machado abre su corazón y habla como pocas veces del papá de Dinorah, su hija

La actriz venezolana Alicia Machado se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria por hablar de muchísimos temas, pero hay uno que siempre evita o, por lo menos, lo intenta, y es hablar del papá de Dinorah, su hija.

Si bien es muy reservada en ese sentido, a tal grado de que nunca ha revelado su identidad, la ex Miss Universo no tuvo reparo en abrirse en una entrevista que tuvo con Carlos Mesber, en donde habló, como pocas veces, de su expareja.

En la conversación, que tuvieron para el podcast ‘¡Siéntate Conmigo!’ y que duró cerca de una hora, la también empresaria abrió su corazón y compartió detalles del tipo de relación que lleva con el padre de su hija.

“La parte bonita de esa historia es que yo me llevo a toda ma… con él, jamás hemos tenido él y yo un problema de ningún tipo con respecto a la niña de no te la voy a dejar ver, la manutención”, destacó La Machado.

A continuación ahondó en detalles sobre el tipo de relación que tuvo y que mantiene con el padre de su hija, quien ya tiene 17 años.

“Fuimos buenos amigos, lo quise mucho. Él me cuidó mucho, me protegió mucho, me dio grandes consejos, me apoyó mucho en mis decisiones, me dio una hija espectacular. Es un tipo que jamás y nunca me la ha hecho de ped…”, continuó Alicia..

En la misma plática defendió su postura de mantener al padre de su hija lejos del ojo público y es que no han faltado quienes lo han relacionado con actividades ilícitas.

“Si tú te metiste en un pe…, si tú agarraste y te metiste en un pin… negocio quién sabe de qué, lícito o ilícito, ese no es mi pe… Mientras yo no haga nada ilícito y sea yo una mujer coherente con mi manera de llevar el negocio y llevar la vida, pues cada quien”, respondió Alicia en torno a las dudas y especulaciones que existen sobre la identidad del padre de su hija.

La plática de Alicia Machado y Carlos Mesber se llevó a cabo en las calles de Madrid, en donde ambos se reencontraron y celebraron la amistad que los ha unido por décadas.

Sigue leyendo: