Alicia Machado respalda a Fátima Bosch tras abandonar entrevista en Telemundo

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, sigue dando mucho de qué hablar a solo unas semanas del inicio de su reinado. Especialmente luego de protagonizar un tenso momento en el programa “Pica y se Extiende” al ser cuestionada sobre la legitimidad de su reinado y abandonar las instalaciones de Telemundo.

De cara a esta nueva polémica, la ex reina de belleza Alicia Machado se ha pronunciado a favor de la mexicana y le ha extendido un contundente mensaje con el que la instó a hacer caso omiso a las críticas y enfocarse en su reinado.

Fue durante una transmisión en vivo, realizada desde su perfil oficial en Instagram, que la venezolana habló sobre el tema y se dijo identificada con Fátima Bosch, ya que durante su época como Miss Universo también se vio “manchada” por los señalamientos.

“30 años después siguen diciendo que yo no debería ganar Miss Universo. La gente es tan absurda que sigue pensando eso“, dijo Alicia Machado ante una audiencia de miles de internautas.

Esta experiencia la hizo compartir un contundente mensaje a la representante mexicana que se coronó como Miss Universo 2025 el pasado 21 de noviembre. En él, la exhortó a concentrarse en las causas sociales que apoya, así como en la agenda que llevará durante todo el año.

“Usted para adelante, no tiene por qué hablar de nada de lo que está pasando a su alrededor, usted debe representar a la mujer, por lo que coronada, disfrute su corona, cobre sus premios y no se deje quitar un dólar“, expresó con la personalidad frontal que la caracteriza.

Y, para evitar cualquier otro tipo de altercado con los medios, Alicia Machado le aconsejó lo siguiente: “Habla con la organización, que te pongan a una persona calificada, preparada, que hable inglés y español, para que te ayude“.

“Ese es el trabajo de una Miss Universo, cuentas con todo mi apoyo mi reina y para adelante“, finalizó la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos” en Telemundo.

