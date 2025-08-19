Alicia Machado se defiende tras críticas por su relación con Ricardo Arjona estando él casado

La venezolana Alicia Machado, quien fuera Miss Universo 1996, está en la mira por las declaraciones que dio en el podcast de la coach de vida Adriana Gallardo, con quien habló de diversos temas, incluido el momento en que se involucró con Ricardo Arjona, quien en aquel entonces seguía estando casado con Leslie Torres.

La Machado detalló que su relación extramarital duró alrededor de 8 años y comenzó cuando ella tenía tan solo 19 años, mientras que él ya rebasaba los 40.

“Nunca me dejaba que yo tuviera un novio. Cada vez que salía con alguien, que me podía dar una bonita relación, ahí volvía él otra vez y aparecía”, detalló Alicia en un fragmento de la conversación.

Si bien no es la primera vez que habla al respecto, pues ya lo había hecho durante su paso por Top Chef VIP, sus recientes declaraciones tomaron tal fuerza que no le quedó de otra que dar la cara y confrontar a quienes la han señalado por meterse con un hombre casado.

“¿Por qué nunca le han preguntado a él? ¿Por qué no le preguntan a él si yo fui importante? ¿Por qué no le preguntan a él por qué no se divorció? ¿Por qué no le preguntan a él por qué me llamaba? ¿Por qué me perseguía? ¿Por qué se me aparecía en mi casa a las 3 de la mañana? ¿Por qué volvía y me pedía perdón y me decía que sí, que la había dejado, que él se iba a divorciar”, recriminó la excapitana de ‘Miss Universe Latina, El Reality’.

En otro fragmento de su defensa detalló que la historia se hizo viral porque ella era la otra y no por la bonita historia de amor que existió entre ambos y de la que el cantante nunca ha hablado.

“No se hace viral porque haya sido una historia bonita de amor, sino para ver cómo desprestigian a la Machado”, acusó molesta por todo el revuelo que se ha suscitado.

