Mujer contrató inmigrantes para arreglar su techo y los denunció a ICE

Seis inmigrantes guatemaltecos fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras reparaban el tejado de una vivienda en Cambridge, Maryland. Lo que convirtió el operativo en noticia nacional no fue solo la detención, sino la acusación: la propia dueña de la casa habría llamado a las autoridades para denunciarlos.

La escena quedó registrada en una transmisión en vivo de casi 30 minutos realizada por Bryan Polanco, compañero de los trabajadores. En los primeros segundos del video se escucha a uno de los hombres, en evidente angustia: “Nos rodearon… estamos acabados”. Minutos después, los agentes ya estaban en el techo.

“Tengo derecho a grabar”, Polanco a ICE

Polanco, identificado como residente permanente en Estados Unidos, no fue detenido. Durante la transmisión, se le escucha decir con calma: “Tengo todo el derecho a grabar. No estoy haciendo nada malo”. Su registro muestra no solo la llegada de los agentes, sino un detalle que ha generado indignación: según las imágenes, la propietaria habría facilitado la escalera que permitió a los oficiales acceder al tejado.

Los seis trabajadores inmigrantes, de entre 18 y 40 años, fueron detenidos en el lugar. Su camioneta, con herramientas valuadas en miles de dólares, quedó abandonada, con las puertas abiertas.

Homeowner waits until construction job is nearly finished, then calls ICE on 6 workers she allegedly owes $10,000 to, she even helps agents detain them. pic.twitter.com/jEM9Xw2ZCL — Daily Loud (@DailyLoud) March 26, 2026

La acusación que podría tener consecuencias legales

De acuerdo con el testimonio de Polanco, la dueña habría llamado al ICE justo cuando el trabajo estaba por concluir, presuntamente sin haber pagado unos $10 mil por el servicio. “Estábamos empezando y apareció inmigración”, relata en el video. “En lugar de perseguir criminales, van tras la gente que trabaja”.

El caso no solo ha encendido el debate en redes, también podría tener implicaciones legales. El analista Aaron Reichlin-Melnick advirtió que, de confirmarse los hechos, la acción podría constituir un delito bajo la ley de Maryland. La normativa prohíbe obtener trabajo o servicios mediante amenazas relacionadas con el estatus migratorio.

Silencio oficial y una historia abierta

Hasta ahora, el ICE no ha emitido una postura pública sobre el caso, y la identidad de la propietaria no ha sido revelada. Tampoco se han presentado cargos en su contra.

Mientras tanto, el video —que en un inicio fue despublicado de las cuentas de Polanco— sigue circulando y acumulando reproducciones. La casa, según se observa en las imágenes, quedó parcialmente reparada.

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