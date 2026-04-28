Trump cumple 80 años y rompe un récord histórico en Estados Unidos

Durante décadas, la imagen del presidente de Estados Unidos estuvo asociada a líderes en plena madurez política, pero todavía relativamente jóvenes para los estándares actuales. Eso cambió en los últimos años. Primero fue Joe Biden quien rompió todos los antecedentes al llegar a la White House con 78 años. Y ahora Donald Trump ya lo superó.

Más que una curiosidad estadística, el dato refleja una transformación profunda en la política estadounidense: el poder quedó, por primera vez, concentrado en dirigentes que ya pasaron largamente la edad de jubilación tradicional.

Trump cumple 80 años y nadie había llegado así al poder en EE.UU. Crédito: Evan Vucci | AP

Biden abrió una etapa inédita

Cuando Biden asumió el 20 de enero de 2021 tenía 78 años y 61 días. Nunca antes un presidente había comenzado su mandato con esa edad.

El récord anterior pertenecía a Donald Trump en su primer mandato, cuando asumió en 2017 con 70 años. Antes de ellos, el caso más citado era Ronald Reagan, que dejó el cargo con 77 años.

Biden no solo batió una marca al asumir: también dejó la presidencia en enero de 2025 con 82 años, una edad inédita para un mandatario saliente.

Trump ya superó ese récord

Trump nació el 14 de junio de 1946 y volvió a asumir la presidencia el 20 de enero de 2025. Lo hizo con 78 años y más meses que Biden al asumir, por lo que quedó oficialmente como el presidente de mayor edad en comenzar un mandato en la historia de Estados Unidos.

El próximo 14 de junio de 2026, además, cumplirá 80 años mientras ocupa la Casa Blanca. Eso significa que Estados Unidos atraviesa por segundo mandato consecutivo una presidencia encabezada por un octogenario o alguien a punto de serlo.

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Una comparación que sorprende

Para ponerlo en perspectiva:

John F. Kennedy asumió con 43 años.

Bill Clinton, con 46.

Barack Obama, con 47.

George W. Bush, con 54.

Biden y Trump llegaron a la Casa Blanca cerca de los 80.

En otras palabras, en apenas dos décadas, la presidencia pasó de líderes en sus cuarenta o cincuenta años a dirigentes casi treinta años mayores.

Otros récords que hacen historia: hitos reales de Trump

Donald Trump no solo es el presidente de mayor edad en asumir un mandato en EE.UU. Ostenta algunos otros hitos interesante:

Primer presidente en volver al poder tras perder la reelección: Es el primer mandatario desde Grover Cleveland en ganar mandatos no consecutivos. Cleveland fue 22º y 24º presidente; Trump también ocupa dos números presidenciales distintos.

Primer presidente condenado penalmente y luego electo: Trump fue declarado culpable en un caso penal estatal en 2024 y posteriormente ganó la presidencia. Eso no tenía precedente en la historia de EE.UU.

Primer presidente sometido a dos impeachments: Fue sometido a juicio político dos veces por la United States House of Representatives.

Primer expresidente en regresar a la Casa Blanca después de décadas: No ocurría desde el siglo XIX un regreso así tras una derrota electoral.

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Por qué la edad importa tanto en política

En Estados Unidos no existe una edad máxima para ser presidente. La Constitución solo exige haber nacido en el país, residir allí y tener al menos 35 años. Sin embargo, la edad se volvió tema central por varias razones: la exigencia física de campañas nacionales extensas, viajes constantes y agenda internacional intensa, capacidad para reaccionar ante crisis graves, etc.

Además, también es un tema de debate frecuente la transparencia médica y los controles de salud, que alimentan la percepción pública de energía y claridad mental.

Ese debate atravesó tanto la gestión de Biden como la campaña de 2024 y continúa ahora con Trump.

Curiosidades del poder y los años

Hay varios datos llamativos en esta nueva etapa. Dos presidentes nacidos en los años 40 dominaron la política reciente: Biden nació en 1942 y Trump en 1946. Entre ambos, ocuparon la presidencia desde 2017 y marcaron casi una década completa de la vida política del país.

Por otro lado, el votante promedio es mucho más joven: la edad media de la población estadounidense ronda bastante menos que la de sus líderes máximos, lo que alimenta el debate sobre recambio generacional.

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La Casa Blanca entró en era senior

Nunca antes dos presidentes consecutivos habían llegado al cargo con edades tan avanzadas. ¿Se viene una nueva generación? Ese es uno de los grandes interrogantes para ambos partidos. Demócratas y republicanos enfrentan presión creciente para promover figuras más jóvenes capaces de conectar con nuevas generaciones de votantes.

El debate ya no es solo cuántos años tienen Biden o Trump. La pregunta de fondo es quiénes serán los próximos líderes de una potencia que envejece, pero también busca renovarse.

Una señal de época

La política de Estados Unidos suele anticipar tendencias globales. El ascenso de líderes de mayor edad no responde solo a una cuestión biológica: también muestra el peso de figuras conocidas, redes de poder consolidadas y electorados que, en tiempos inciertos, muchas veces prefieren experiencia antes que novedad.

Biden abrió un récord. Trump ya lo superó. Y el país sigue discutiendo qué significa gobernar la mayor potencia del mundo a los 80 años.

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