Donald Trump pide el despido de Jimmy Kimmel tras su chiste sobre Melania Trump

Donald Trump respaldó públicamente este lunes las peticiones de su esposa, la primera dama Melania Trump, para que la cadena ABC despida al presentador de late night Jimmy Kimmel.

A través de su plataforma Truth Social, Trump arremetió contra el comediante horas después de que Melania publicara una inusual y contundente declaración en X (antes Twitter) exigiendo acción contra Kimmel. El origen del conflicto se remonta al pasado jueves, cuando Kimmel pronunció un discurso satírico anticipado desde su programa Jimmy Kimmel Live —pues no asistiría a la cena de corresponsales del sábado— en el que lanzó duras críticas al expresidente y realizó comentarios sobre la primera dama.

“No tiene ni pizca de gracia”: el ataque de Trump

Trump no escatimó en calificativos contra Kimmel. “Jimmy Kimmel, que no tiene ni pizca de gracia, como demuestran sus pésimos índices de audiencia, hizo una declaración en su programa que es realmente escandalosa”, escribió.

El expresidente se refirió específicamente a una broma de Kimmel que comparaba a Melania Trump con una “viuda embarazada”. “Mostró un vídeo falso de la Primera Dama, Melania, y nuestro hijo, Barron, como si estuvieran sentados en su estudio escuchándolo hablar, cosa que no era cierta”, continuó Trump. “Luego declaró: ‘Nuestra Primera Dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, qué hermosa. Señora Trump, usted irradia un brillo como el de una viuda embarazada'”.

Trump vinculó esos comentarios con un grave incidente de seguridad ocurrido durante la cena de corresponsales del sábado en el hotel Washington Hilton, donde un hombre identificado como Cole Allen fue acusado de intento de asesinato del presidente tras atravesar un control de seguridad con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. “Un día después, un lunático intentó entrar al salón de baile de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca armado… Estaba allí por una razón muy obvia y siniestra”, afirmó Trump.

“Agradezco que tanta gente esté indignada por el despreciable llamado a la violencia de Kimmel”, agregó. “Disney y ABC deberían despedir inmediatamente a Jimmy Kimmel”.

Melania Trump: “Es un cobarde que se esconde tras ABC”

Horas antes de la publicación de su esposo, Melania Trump había roto su habitual silencio público con un mensaje feroz en X. “La retórica de odio y violencia de Kimmel pretende dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política que impera en Estados Unidos”, escribió.

La ex primera dama calificó a Kimmel como “un cobarde que se esconde tras ABC porque sabe que la cadena seguirá encubriéndolo para protegerlo”. Y sentenció: “¡Ya basta! Es hora de que ABC tome una postura. ¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?”.

Antecedentes: Disney ya retiró temporalmente a Kimmel

La petición de los Trump no surge en el vacío. En septiembre pasado, la empresa matriz de ABC, Disney, retiró temporalmente el programa de Kimmel de la programación tras presiones del presidente de la FCC, Brendan Carr, luego de que el comediante hiciera una broma sobre la respuesta de la “pandilla MAGA” al asesinato de Charlie Kirk.

De momento, los representantes de Jimmy Kimmel y ABC no respondieron a las solicitudes de comentario de diversos medios. El presentador, conocido por sus enfrentamientos previos con Trump, no se ha pronunciado sobre las nuevas acusaciones.

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