Tormenta tropical Elida afecta esta semana el sur de California

La tormenta tropical Elida podría causar algunas afectaciones en el sur de California esta semana, sobre todo con alto oleaje a lo largo de sus costas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) dijo que, aunque no se espera que la tormenta alcance a tocar tierra, se emitió un aviso de intenso oleaje, que está vigente desde las 5:00 p.m. de este domingo hasta las 11:00 p.m. de este martes 21 de julio.

The High Surf Advisory has been updated to be in effect NOW through Tuesday night. Dangerous swimming conditions with a high rip current and longshore current risk! Always swim near a lifeguard, and never turn your back towards the ocean. https://t.co/rVFBY8MnhK — NWS San Diego (@NWSSanDiego) July 19, 2026

De acuerdo con los pronósticos del NWS, los efectos más intensos de la tormenta se sentirán en las zonas costeras, donde se prevé que la tormenta genere peligrosas corrientes de resaca, con olas de entre 4 y 7 pies, y series de hasta 8 pies en las playas que están orientadas al sur.

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En el condado de Orange, la tormenta tropical Elida también se hará sentir, con las condiciones del fuerte oleaje, que se extienden hasta la ciudad de San Diego, donde se pronostican olas de mayor intensidad.

El Centro Nacional de Huracanes informó este domingo que la tormenta tropical Elida se desplazaba en dirección al nornoroeste a una velocidad de 10 millas por hora, a cientos de millas de distancia de la costa de México.

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“Las marejadas generadas por Elida afectarán porciones de la costa oeste de la Península de Baja California y del sur de California hasta principios de la próxima semana“, informó el Centro Nacional de Huracanes.

“Las marejadas probablemente darán lugar a condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida“, agregó la agencia.

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Se tiene previsto que la velocidad del viento de la tormenta tropical Elida disminuya de intensidad conforme se acerque a la costa del sur de California, con ráfagas de 35 millas por hora para la mañana de este martes.

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