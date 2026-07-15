Alerta vigente en el sur de California por el día más caluroso de la semana

Una alerta de calor extremo está vigente en el sur de California por tener este miércoles el día de la semana con las temperaturas más altas de la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) instó a los residentes a tomar las precauciones pertinentes, ante el pronóstico de registros de tres dígitos en los termómetros.

HIGH RISK FOR HEAT ILLNESS over southwest California through Thursday. Wednesday will generally be the hottest. Plan now on how you will stay cool and safe. #cawx pic.twitter.com/Q9BIzxYbgO — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) July 14, 2026

“Hará un calor sofocante en los valles, las zonas altas de las montañas y el interior, con máximas que oscilarán entre los 100 y los 110 grados“, dijeron los especialistas del NWS en un informe.

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Se tiene una alerta por calor extremo en gran parte de la región, vigente hasta las 8:00 p.m. de este jueves 16 de julio.

Los meteorólogos advirtieron sobre el peligro de padecer enfermedades relacionadas con las altas temperaturas, sobre todo para las personas que permanecen en espacios al exterior durante periodos prolongados, sin tener descansos bajo la sombra y sin una hidratación adecuada.

Para este miércoles, se pronostican 112°F (44.4°C) en Palm Springs, 100°F (37.7°C) en Ontario y Temecula, y 98°F (36°C) en Los Ángeles.

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Se pide a los residentes que programen sus actividades al aire libre para la tarde, cuando pase el periodo de temperaturas más altas, además de beber bastante agua durante el día, incluso mientras permanezcan en interiores, para evitar riesgo de deshidratación.

“Alto riesgo de sufrir insolación en el suroeste de California hasta el jueves. El miércoles será el día más caluroso. Planifique ahora cómo mantenerse fresco y a salvo”, recomendó el NWS en una publicación en las redes sociales.

Es necesario mantener bajo vigilancia a las personas vulnerables, como niños y adultos mayores, para advertir la presencia de síntomas relacionados con las enfermedades por calor, como mareos y dolor de cabeza.

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Los meteorólogos esperan que las temperaturas tengan una tendencia a la baja desde este jueves, mientras que para el viernes se tendrá un descenso más significativo, en la medida en que se intensifiquen los vientos procedentes del mar.

Para el fin de semana se pronostican temperaturas menos extremas, e incluso por debajo del promedio para esta temporada del año.

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