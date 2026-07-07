Alerta de calor extremo vigente en el sur de California

Una oleada de altas temperaturas debido a un sistema de alta presión, que se pronostica para esta semana, provocó que se emitiera una alerta de calor extremo para el sur de California.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que está vigente una alerta por calor para las zonas no costeras del sur de California al menos hasta las 8:00 p.m. de este viernes 10 de julio.

Temperatures across the area look to warm this week with daytime temperatures expected to climb up into the 90s to 100° across the area. Places near the coast will stay cooler but are still expected to see warm temperatures in the coming days. #socal #cawx pic.twitter.com/OztCwxdROw — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) July 5, 2026

De acuerdo con los meteorólogos, se pronostica que las temperaturas en regiones de Inland Empire superen los 100°F (37°C), con registros de hasta 107°F (41.6°C) para este jueves en algunas zonas del Alto Desierto.

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Las temperaturas máximas en la región superarán los 90°F (32.2°C) en los valles interiores, mientras que en algunas zonas de Antelope Valley podrían superar los 104°F (40°C).

En la alerta del NWS, se incluyen las siguientes áreas:

Montañas del interior de los condados de Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.

de Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo. Valles interiores de San Fernando, San Gabriel, Santa Clarita, Cuyama y San Luis Obispo.

En las zonas costeras, que normalmente suelen ser frescas, se esperan temperaturas máximas por la tarde que alcanzarán los 80°F (26.6°C), según los pronósticos del NWS.

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El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles presentó las siguientes recomendaciones a los residentes para reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor:

Evitar la exposición directa al sol : con el consejo de permanecer en espacios interiores entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m.

: con el consejo de permanecer en espacios interiores entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m. Si debe salir, use ropa ligera , holgada y de colores claros, un sombrero de ala ancha y protector solar con un FPS de al menos 15.

, holgada y de colores claros, un sombrero de ala ancha y protector solar con un FPS de al menos 15. Mantenerse hidratados : se recomienda beber entre dos y cuatro vasos de agua por hora, reponer sales y minerales con bebidas deportivas o jugos bajos en azúcar si se realiza actividad física intensa.

: se recomienda beber entre dos y cuatro vasos de agua por hora, reponer sales y minerales con bebidas deportivas o jugos bajos en azúcar si se realiza actividad física intensa. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas , ya que favorecen la deshidratación y aumentan el riesgo de sufrir un golpe de calor.

, ya que favorecen la deshidratación y aumentan el riesgo de sufrir un golpe de calor. Limitar la actividad física: evitar hacer ejercicio al aire libre durante las horas de más calor del día.

Se insta a mantener bajo vigilancia constante a personas vulnerables, como bebés, niños pequeños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Se recuerda a los conductores evitar dejar a niños o mascotas sin la supervisión de un adulto, además de verificar que no se queden en el interior antes de bajarse.

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Las personas que realicen actividades en el exterior deben realizar pausas frecuentes, buscar sombra y mantenerse hidratadas constantemente.

En interiores, las autoridades hicieron las siguientes recomendaciones.

Ajustar el aire acondicionado entre 75°F y 80°F (23°C y 26°C).

entre 75°F y 80°F (23°C y 26°C). Si no se cuenta con aire acondicionado, se recomienda tomar duchas con agua fría al menos dos veces al día.

al menos dos veces al día. Permanecer en bibliotecas, centros comerciales y otros edificios públicos con aire acondicionado durante las horas de mayor calor.

Las autoridades reiteraron que, al seguir estas medidas de prevención, se reduce significativamente el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el calor.

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Según el NWS, para este fin de semana se pronostican temperaturas ligeramente más frescas, aunque el aumento en el porcentaje de humedad relativa puede traer una pequeña probabilidad de chubascos o tormentas eléctricas.

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