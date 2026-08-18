Una madre de Nueva Jersey muere al intentar salvar a su hija tras terremoto en Colombia

Una madre de tres hijos de Bergenfield, Nueva Jersey, murió mientras intentaba rescatar a una de sus hijas durante el poderoso terremoto que sacudió Colombia la semana pasada.

Magnolia Garcia Lugo, de 57 años, se encontraba en el municipio colombiano de Roldanillo junto con parte de su familia cuando ocurrió el sismo de magnitud 7,4.

De acuerdo con familiares y miembros de la iglesia a la que pertenecía, Garcia Lugo logró salir de la vivienda cuando comenzó el colapso, pero regresó al inmueble para intentar salvar a su hija Natalia Jaramillo-Garcia.

Una pared terminó cayendo sobre ella.

La tragedia conmocionó a la comunidad de Bergenfield, donde Garcia Lugo había sido durante años una integrante activa de la Mercy Church of God.

Ana Castro, responsable de medios de Mercy Church of God, relató que la familia recibió la noticia inmediatamente después del terremoto.

“Mi papá se enteró inmediatamente después del temblor. Los llamaron y les dijeron que ambas estaban debajo de todo, y no podían encontrar a Magnolia y que Natalia seguía desaparecida”, contó Castro a ABC7 New York.

El hermano de Magnolia, quien es pastor de la Iglesia de Dios en Colombia, participó en las labores de búsqueda entre los escombros.

Oscar Fernando Castro, pastor asistente de la congregación en Bergenfield, explicó que el hermano de la víctima pidió ayuda para localizarla.

“Llamó y me dijo que la casa se había derrumbado. Dice: ‘Mi hermana está allí’”, relató Castro.

Finalmente, los equipos de búsqueda encontraron a Magnolia entre los restos de la vivienda, pero ya había muerto.

Su hija sobrevivió al derrumbe

Natalia Jaramillo-Garcia, quien recientemente se graduó de Bergenfield High School, logró sobrevivir al colapso.

La joven sufrió una lesión en un brazo y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El alcalde de Bergenfield, Arvin Amatorio, informó inicialmente sobre la muerte de Garcia Lugo y confirmó que las autoridades municipales estaban tratando de brindar apoyo a la familia.

“Su hija, una reciente graduada de Bergenfield High School, sobrevivió al derrumbe y actualmente está hospitalizada con una lesión en el brazo”, señaló Amatorio en un comunicado.

El esposo de Magnolia no había viajado con la familia a Colombia. Tras conocer la tragedia, emprendió el viaje hacia el país para reunirse con sus seres queridos y acompañarlos en medio de la emergencia.

Una pérdida que golpeó a la comunidad de Bergenfield

La noticia de la muerte de Magnolia también generó conmoción entre los miembros de Mercy Church of God, donde la familia tenía una larga trayectoria.

La mujer había pertenecido a la congregación durante 22 años junto con sus hijas y participaba activamente en las actividades de la iglesia desde hacía más de una década.

“Magnolia ha sido un miembro sólido de la iglesia durante 22 años junto con sus hijas… Natalia, quien también estuvo en el terremoto, y han formado parte de nuestro equipo activamente durante más de 10 años”, dijo Ana Castro.

“Es una gran pérdida y la sentimos profundamente en la iglesia”, añadió.

El alcalde Amatorio también indicó que las autoridades locales estaban preparando apoyo para la familia.

La intención era ayudar tanto a los familiares que permanecían en Colombia como a quienes debían regresar a Nueva Jersey tras la tragedia.

La familia busca apoyo tras la tragedia

La comunidad también comenzó a movilizarse para ayudar a la familia Garcia Lugo a afrontar los gastos derivados de la tragedia.

Una campaña de recaudación de fondos fue creada para contribuir con gastos médicos, viajes y emergencias, además de ayudar a reemplazar pertenencias esenciales que pudieron perderse durante el terremoto y facilitar la recuperación de la familia.

La campaña había alcanzado más de 97% de una meta de $28,000, de acuerdo con la información proporcionada sobre la iniciativa.

Funcionarios de Bergenfield también indicaron que residentes del condado preparaban ayuda adicional para enviar a las zonas afectadas, incluyendo ropa, pañales y otros artículos de primera necesidad.

El cuerpo de Garcia Lugo sería sepultado en Colombia, según informó el alcalde de Bergenfield. Los servicios funerarios fueron programados en ese país.

El terremoto dejó cientos de muertos en Colombia

La muerte de Garcia Lugo ocurrió en medio de una de las emergencias sísmicas más graves registradas recientemente en Colombia.

El terremoto, de magnitud 7,4, fue considerado el más mortífero que ha sufrido el país desde 1999. Según los reportes disponibles días después del desastre, al menos 281 personas habían muerto y cerca de 4,000 resultaron heridas, mientras cientos permanecían desaparecidas.

Más de 10,500 viviendas también habían resultado destruidas, mientras se registraron más de 150 réplicas.

Los equipos de emergencia continuaban trabajando en las zonas afectadas para localizar a personas desaparecidas y evaluar los daños provocados por el movimiento telúrico.

Para la familia de Magnolia, sin embargo, las cifras del desastre adquieren un rostro particular: el de una madre que, en medio del caos provocado por el terremoto, regresó a una estructura que se estaba derrumbando para intentar salvar a su hija.

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